Суд запретил партию Сальдо, которого оккупанты назначили "главой" Херсонщины
14 июня Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Блок Владимира Сальдо", признанной пророссийской
Об этом сообщила пресс-служба суда.
Судом удовлетворены требования Министерства юстиции: запрещена деятельность партии.
"Средства и активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", - говорится в сообщении.
Справка. Владимир Сальдо – пророссийский политик, был мэром Херсона, народным депутатом Украины, после полномасштабного вторжения перешел на сторону РФ и стал псевдогубернатором Херсонщины.
- 20 марта президент Украины Владимир Зеленский запретил деятельность 11 пророссийских партий во время военного положения: "Оппозиционная платформа – За жизнь"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Государство"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "блок Владимира Сальдо".
- 3 мая парламент поддержал закон о запрещении деятельности пророссийских партий.
- 8 июня суд запретил партию "Оппозиционный блок". 13 июня суд запретил деятельность политической партии "Социалисты" и партии "Справедливость и развитие". 14 июня суд запретил деятельность политической партии "Наши", главой которой является бывший народный депутат Евгений Мураев.
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