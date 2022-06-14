Суд запретил партию Сальдо, которого оккупанты назначили "главой" Херсонщины

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Судом удовлетворены требования Министерства юстиции: запрещена деятельность партии.

"Средства и активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", - говорится в сообщении.

Справка. Владимир Сальдо – пророссийский политик, был мэром Херсона, народным депутатом Украины, после полномасштабного вторжения перешел на сторону РФ и стал псевдогубернатором Херсонщины.