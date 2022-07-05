Об этом сообщили на facebook-странице Восьмого апелляционного административного суда.

Сообщается, что 5 июля 2022 восьмым апелляционным административным судом запрещена деятельность Коммунистической партии Украины, а средства и другие активы партии переданы в собственность государства.

"Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Коммунистической партии Украины; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", - говорится в сообщении .

Напомним, что 15 июня Восьмой апелляционный суд запретил деятельность Социалистической партии Украины, все активы были переданы в собственность государства.

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