Суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене

Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook.



Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность, государственную измену и использование и пропаганду коммунистической символики.



Ходатайство рассмотрено по правилам ч.6 ст.193 УПК Украины, которым предусмотрено, что следователь судья может избрать такую меру пресечения в отсутствие подозреваемого.

6 марта 2022 года генеральная прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киве и анонсировала объявление его в международный розыск.