Суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене
Судья Лычаковского райсуда Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей нардепу Илье Киве
Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook.
Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность, государственную измену и использование и пропаганду коммунистической символики.
Ходатайство рассмотрено по правилам ч.6 ст.193 УПК Украины, которым предусмотрено, что следователь судья может избрать такую меру пресечения в отсутствие подозреваемого.
- 6 марта 2022 года генеральная прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киве и анонсировала объявление его в международный розыск.
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