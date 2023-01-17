Суд заочно арестовал Януковича по делу о расстреле активистов Революции достоинства
Суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для экс-президента Виктора Януковича по делу о расстреле активистов Революции достоинства в 2014 году
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
"По ходатайству следователя ГБР, согласованного с Офисом Генерального прокурора, суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего президента Украины", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что завершили расследование по преступлениям Януковича и других девятых чиновников во время Майдана еще в ноябре 2021 года.
"Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести", - рассказали в ГБР и отметили, что аналогичную меру пресечения избрали и для других бывших чиновников.
"Также судья установил срок стороне защиты для ознакомления с материалами досудебного расследования, по завершении которого обвинительный акт будет направлен в суд", - резюмировали в ведомстве.
- В конце декабря 2022 года ГБР завершило расследование в отношении готовившей Харьковские соглашения госпредательства Януковича и Азарова.
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