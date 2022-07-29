Суд заочно арестовал экс-председателя КСУ Тупицкого, теперь можно организовать его экстрадицию из Австрии, - ГБР
Подольский районный суд Киева назначил экс-председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому меру пресечения в виде содержания под стражей
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
"Подольский районный суд Киева избрал в отношении бывшего председателя Конституционного Суда меру пресечения в виде содержания под стражей. Этим же решением суда направлена в пользу государства сумма залога, ранее примененного в отношении обвиняемого", – говорится в сообщении.
ГБР объяснило, что такое решение позволяет обвинению обратиться в суд относительно возвращения Тупицкого в Украину из-за границы.
"Это позволяет ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии", - отмечает ГБР.
Также в Бюро напомнили, что по материалам ГБР относительно местонахождения экс-председателя КСУ 27 мая он был объявлен в международный розыск.
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