Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Подольский районный суд Киева избрал в отношении бывшего председателя Конституционного Суда меру пресечения в виде содержания под стражей. Этим же решением суда направлена в пользу государства сумма залога, ранее примененного в отношении обвиняемого", – говорится в сообщении.

ГБР объяснило, что такое решение позволяет обвинению обратиться в суд относительно возвращения Тупицкого в Украину из-за границы.

"Это позволяет ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии", - отмечает ГБР.

Также в Бюро напомнили, что по материалам ГБР относительно местонахождения экс-председателя КСУ 27 мая он был объявлен в международный розыск.

28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого от должности главы Конституционного Суда сроком на два месяца.

24 марта в Вене увидели и сфотографировали отстраненного председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого .

27 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил , что бывший глава Конституционного Суда Александр Тупицкий должен принять участие в возвращении в "легитимное поле" экс-президента Украины Виктора Януковича.

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