Суд заочно арестовал экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича
Столичный суд назначил бывшему народному депутату от запрещенного ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей до завершения дела
Об этом информирует Государственное бюро расследования .
"1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал бывшему народному депутату от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в заявлении.
По информации следствия, Рабинович скрывается за границей, поэтому сообщения о подозрении осуществили путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль.
Что известно о Рабиновиче
Вадим Рабинович – пророссийский политик, сопредседатель запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. В 2014 году выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах, президент холдинга RC-Group и медийную Media International Group.
1 марта 2021 года нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович обнародовал карту российских пропагандистов, где изображена Украина без оккупированного Россией Крыма. По классическому канону российской пропаганды карта делит Украину "на три сорта": украиноязычное мероприятие, суржикоязычный центр и русскоязычные юг и восток. В тот же день Служба безопасности отреагировала на это сообщение.
28 октября 2022 года в Раде предложили лишить мандатов двух народных депутатов – Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского – в связи с прекращением гражданства Украины.
3 ноября Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия нардепов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского.
26 июля бывшему народному депутату Украины уведомлено о подозрении в государственной измене путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль.
Отмечается, что депутат распространял среди населения и политическое руководство стран Европейского Союза антиукраинскую пропаганду.
"Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, несшие вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении.
ДБР пишет, что его пропагандистская деятельность помогала руководству РФ добиваться своих военно-политических целей и обеспечивала России идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.
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