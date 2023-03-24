Об этом стало известно из telegram-канала ГБР.

Отмечается, что по материалам ГБР бывшему народному депутату Ренату Кузьмину суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) без альтернативы в виде залога.

Ранее об этом сообщалось в telegram-канале Офиса генерального прокурора.

Стало известно, что по ходатайству Офиса генерального прокурора бывшему народному депутату Украины от запрещенной политической партии ОПЗЖ, подозреваемому в государственной измене, избрана мера пресечения – содержание под стражей.

"Суд принял соответствующее решение на основании собранных доказательств. Установлено, что бывший народный избранник накануне и после полномасштабного вторжения РФ в Украину размещал в социальной сети и мобильном приложении пропагандистские материалы в ущерб стране", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что марта 2021 года по март 2022 года бывший народный депутат озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях, на собственном сайте и telegram-канале информацию, носившую пропагандистский характер.

Таким образом, он формировал в обществе антиукраинское настроение и информационно влиял на вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, оказывая представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Исполняющим обязанности генерального прокурора подписано сообщение о подозрении народному депутату Украины в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).