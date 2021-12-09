Суд заочно арестовал бизнесмена Галантерника по подозрению в хищении земли в Одессе
Высший антикоррупционный суд заочно арестовал одесского бизнесмена Владимира Галантерника по подозрению в создании преступной группировки, укравшей у территориального общества Одессы почти 690 млн грн
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на заседание суда.
"Выбрать Галантернику меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал судья, объявляя решение.
Галантерника заочно арестовали на 2 месяца.
Суд постановил, что бизнесмена в течение 48 часов после задержания должны доставить в суд для рассмотрения с его участием вопрос о применении избранной меры в виде содержания под стражей.
"Решение может быть обжаловано в течение 5 дней со дня объявления", – отметил судья.
Следствие считает Галантерника организатором преступной организации и причастным к незаконному завладению землей территориальной общины Одессы.
- Напомним, мэру Одессы Геннадию Труханову подписали подозрение по 5 делам. Его подозревают в причастности вместе с рядом городских чиновников и бизнесменом Владимиром Галантерником к ряду преступлений по завладению земельными участками в Одессе.
- Национальное антикоррупционное бюро сообщило о деталях подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 15 лицам.
- 10 ноября 2021 года ВАКС разрешил заочное расследование в отношении бизнесмена Галантерника по делу о хищении земли в Одессе.
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