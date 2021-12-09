Суд заочно арестовал бизнесмена Галантерника по подозрению в хищении земли в Одессе

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на заседание суда.



"Выбрать Галантернику меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал судья, объявляя решение.



Галантерника заочно арестовали на 2 месяца.



Суд постановил, что бизнесмена в течение 48 часов после задержания должны доставить в суд для рассмотрения с его участием вопрос о применении избранной меры в виде содержания под стражей.



"Решение может быть обжаловано в течение 5 дней со дня объявления", – отметил судья.



Следствие считает Галантерника организатором преступной организации и причастным к незаконному завладению землей территориальной общины Одессы.

Напомним, мэру Одессы Геннадию Труханову подписали подозрение по 5 делам. Его подозревают в причастности вместе с рядом городских чиновников и бизнесменом Владимиром Галантерником к ряду преступлений по завладению земельными участками в Одессе.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о деталях подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 15 лицам.

10 ноября 2021 года ВАКС разрешил заочное расследование в отношении бизнесмена Галантерника по делу о хищении земли в Одессе.