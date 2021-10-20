Суд заочно арестовал Азарова по подозрению в госизмене

Об этом сообщает сайт Государственного бюро расследований.



"Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины накануне подписания в Москве 21 апреля 2010 года. Полностью понимая последствия подписания этого соглашения для Украины, бывший премьер-министр Украины сознательно обеспечил визирование и согласование проекта документа уполномоченными должностными лицами (министрами, руководителями правоохранительных органов и от имени Кабинета министров Украины). Таким образом он способствовал реализации интересов РФ на всех стадиях согласования проекта соглашения и его имплементации", - отмечает ГБР.



В Бюро сообщили, что следователи имеют оригиналы документов, свидетельствующих о целенаправленных действиях Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.



"В дальнейшем такие действия способствовали оккупации Крыма Российской Федерацией", - отметили ГБР.



По данным Бюро, преступления совершались по предварительному сговору группы лиц с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, которому также сообщили о подозрении в этом уголовном производстве и которого объявили в розыск.



Подозрение в госизмене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) Януковичу объявили в январе 2021 года.



"Избрание Азарову заочной меры пресечения в виде содержания под стражей даст основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования", - отметили в ГБР.



В Бюро также напомнили, что привлечение к уголовной ответственности за совершение государственной измены не имеет сроков давности.

Напомним, подозрение в госизмене за соглашение о размещении Черноморского флота РФ на территории Украины Николаю Азарову объявили в марте 2021 года.

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