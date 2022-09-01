Суд заключил в тюрьму на 9 лет агента ФСБ, который скорректировал ракетный удар по аэродрому "Краматорск"
Российский агент разведывал позиции командных пунктов и логистических складов украинских войск, полученные данные РФ использовала для осуществления ракетных ударов по инфраструктурным объектам аэродрома "Краматорск". Агенту ФСБ присуждено 9 лет лишения свободы
Об этом сообщила Служба безопасности Украины по телеграмме.
Как сообщает СБУ, суд наказал агента ФСБ, скорректировавшего ракетный удар по аэродрому "Краматорск".
"По материалам военной контрразведки Службы безопасности к 9 годам заключения приговорен российский агент, который собирал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на восточном направлении", - пишет СБУ.
Как говорится в сообщении, СБУ задержала злоумышленника в Донецкой области в конце мая.
"В ходе досудебного расследования установлена личность его российского "куратора". Им оказался кадровый сотрудник 9 управления 5 службы ФСБ Алексей Шингирев. По его заданию, агент разведывал позиции командных пунктов и логистических составов украинских войск, осуществляя скрытое наблюдение за объектами. Полученные сведения захватчики использовали для осуществления ракетных ударов по инфраструктурным объектам аэродрома "Краматорск", отмечает СБУ.
- СБУ передали в суд обвинительный акт на двух общественно-политических деятелей, которые с россиянами и Украинским выбором Медведчука готовили силовой переворот в Украине и имели связь с Сурковым.
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