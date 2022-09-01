Суд заключил в тюрьму на 9 лет агента ФСБ, который скорректировал ракетный удар по аэродрому "Краматорск"

Об этом сообщила Служба безопасности Украины по телеграмме.

Как сообщает СБУ, суд наказал агента ФСБ, скорректировавшего ракетный удар по аэродрому "Краматорск".

"По материалам военной контрразведки Службы безопасности к 9 годам заключения приговорен российский агент, который собирал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на восточном направлении", - пишет СБУ.

Как говорится в сообщении, СБУ задержала злоумышленника в Донецкой области в конце мая.

"В ходе досудебного расследования установлена личность его российского "куратора". Им оказался кадровый сотрудник 9 управления 5 службы ФСБ Алексей Шингирев. По его заданию, агент разведывал позиции командных пунктов и логистических составов украинских войск, осуществляя скрытое наблюдение за объектами. Полученные сведения захватчики использовали для осуществления ракетных ударов по инфраструктурным объектам аэродрома "Краматорск", отмечает СБУ.

СБУ передали в суд обвинительный акт на двух общественно-политических деятелей, которые с россиянами и Украинским выбором Медведчука готовили силовой переворот в Украине и имели связь с Сурковым.

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