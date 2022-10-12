Суд взял под стражу подозреваемого по делу Укргазбанка, где фигурирует экс-председатель НБУ
Высший антикоррупционный суд взял под стражу одного из подозреваемых в уголовном производстве о выводе денег из Укргазбанка, где также фигурирует бывший глава НБУ Кирилл Шевченко
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Речь идет о начальнике департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Укргазбанка – ему избрали меру пресечения с возможностью выйти под залог 35,1 млн грн.
Срок действия меры пресечения – до 10 декабря.
Подозреваемому инкриминируют ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (расход имущества); ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Следствием установило, что на протяжении 2014-2019 годов по преступной схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн гривен.
Для этого должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы "агентами" банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие "услуги" банк ежемесячно незаконно выплачивал этим лицам денежное вознаграждение.
- Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях уже экспредседателю Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства Укргазбанком, приведшей к убыткам в сумме более 206 млн гривен
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