Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Речь идет о начальнике департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Укргазбанка – ему избрали меру пресечения с возможностью выйти под залог 35,1 млн грн.

Срок действия меры пресечения – до 10 декабря.

Подозреваемому инкриминируют ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (расход имущества); ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Следствием установило, что на протяжении 2014-2019 годов по преступной схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн гривен.

Для этого должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы "агентами" банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие "услуги" банк ежемесячно незаконно выплачивал этим лицам денежное вознаграждение.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях уже экспредседателю Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства Укргазбанком, приведшей к убыткам в сумме более 206 млн гривен