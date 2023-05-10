Суд взял под стражу председателя Полтавского райсуда, которую подозревают в передаче данных врагу
Председатель Полтавского районного суда передавала информацию об украинских военных спецслужбах РФ. Суд взял ее под стражу
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
Следствие установило, что весной 2022 года судья из Бердянска, пренебрегая присягой украинскому народу, начала сотрудничать с представителями врага на временно оккупированной территории Запорожской области.
Злоумышленница выполняла задачи кураторов и передавала данные об украинских военных в Донецкой области, предоставляла РФ информацию о проукраинских работниках правосудия. Помогала рашистам создать так называемое подразделение "министерства чрезвычайных ситуаций России".
Затем переехала в Полтаву, где стала председателем районного суда. В мае этого года прокуратура разоблачила ее незаконную деятельность.
Заместитель генерального прокурора подписал уведомление о подозрении судьи в государственной измене.
"После прохождения соответствующей процедуры по получению согласия Высшего совета правосудия ходатайство прокурора Запорожской областной прокуратуры об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей судом удовлетворено", - объясняют в пресс-службе.
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