Об этом информирует Офис генерального прокурора .

Следствие установило, что весной 2022 года судья из Бердянска, пренебрегая присягой украинскому народу, начала сотрудничать с представителями врага на временно оккупированной территории Запорожской области.

Злоумышленница выполняла задачи кураторов и передавала данные об украинских военных в Донецкой области, предоставляла РФ информацию о проукраинских работниках правосудия. Помогала рашистам создать так называемое подразделение "министерства чрезвычайных ситуаций России".

Затем переехала в Полтаву, где стала председателем районного суда. В мае этого года прокуратура разоблачила ее незаконную деятельность.

Заместитель генерального прокурора подписал уведомление о подозрении судьи в государственной измене.

"После прохождения соответствующей процедуры по получению согласия Высшего совета правосудия ходатайство прокурора Запорожской областной прокуратуры об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей судом удовлетворено", - объясняют в пресс-службе.