Об этом информирует пресс-служба ВАКС.

Отмечают, что экс-чиновника будут содержать под стражей вместо круглосуточного домашнего ареста, ранее избранного в качестве меры пресечения. При этом есть возможность внести залог в размере 50,236 млн грн с возложением дополнительных обязаельств.

"По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения и удовлетворила апелляционную жалобу прокурора", - говорится в сообщении.

Центр противодействия коррупции добавляет, что Лозинского заключили под стражу в зале суда. Мера пресечения действует до 22 марта 2023 года. Такое решение приняли судьи апелляции Олег Павлишин, Андрей Никифоров и Валерия Черная.