Суд взял под стражу экс-замминистра Лозинского с возможностью залога 50 млн грн
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в пятницу, 17 февраля, взяла под стражу экс-замминистра развития громад Василия Лозинского с возможностью внести залог в размере 50 млн грн
Об этом информирует пресс-служба ВАКС.
Отмечают, что экс-чиновника будут содержать под стражей вместо круглосуточного домашнего ареста, ранее избранного в качестве меры пресечения. При этом есть возможность внести залог в размере 50,236 млн грн с возложением дополнительных обязаельств.
"По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения и удовлетворила апелляционную жалобу прокурора", - говорится в сообщении.
Центр противодействия коррупции добавляет, что Лозинского заключили под стражу в зале суда. Мера пресечения действует до 22 марта 2023 года. Такое решение приняли судьи апелляции Олег Павлишин, Андрей Никифоров и Валерия Черная.
- 21 января сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.
- 22 января в НАБУ рассказали подробности задержания замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры за взятку в $400 тыс.
- 22 января Кабмин уволил Василия Лозинского с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
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