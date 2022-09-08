Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в телеграмме.

"Из Украины сбежала бывшая директор Печерской гимназии №75 в Киеве, которую суд отпустил под залог по делу о наведении вражеской артиллерии на позиции ВСУ. Информацию об этом на судебном слушании обнародовал адвокат. Прокуратура проверяет данные о пересечении ею границы с Венгрией", - пишет Цаплиенко.

Речь идет о директоре киевской школы Алле Душкиной, обвиняемой в сдаче позиций ВСУ в обмен на должность "министра образования". В конце июля она вышла из СИЗО за полмиллиона гривен.

"Напомню, что у суда были железобетонные доказательства переписки изменницы с врагом о расположении украинских сил. Но женщину отпустили под залог и вот она уже за границей", - отметил военный журналист.

Напомним, что Душкиной грозило до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Киеве схватили директора школы , которая координировала деятельность российской агентуры в обмен на обещание сделать ее "министром образования" после оккупации. Женщина сотрудничала с представителем РФ, который участвовал в проведении информационных акций против Украины и имел связки с российскими спецслужбами.

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