Суд выпустил под залог корректировку ударов по Киеву: коллаборантка сбежала из страны, - Цаплиенко
Бывший директор Печерской гимназии №75 в Киеве Алла Душкина сбежала из страны после внесения судебного залога в 500 тыс. грн
Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в телеграмме.
"Из Украины сбежала бывшая директор Печерской гимназии №75 в Киеве, которую суд отпустил под залог по делу о наведении вражеской артиллерии на позиции ВСУ. Информацию об этом на судебном слушании обнародовал адвокат. Прокуратура проверяет данные о пересечении ею границы с Венгрией", - пишет Цаплиенко.
Речь идет о директоре киевской школы Алле Душкиной, обвиняемой в сдаче позиций ВСУ в обмен на должность "министра образования". В конце июля она вышла из СИЗО за полмиллиона гривен.
"Напомню, что у суда были железобетонные доказательства переписки изменницы с врагом о расположении украинских сил. Но женщину отпустили под залог и вот она уже за границей", - отметил военный журналист.
Напомним, что Душкиной грозило до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
- Ранее сообщалось, что в Киеве схватили директора школы , которая координировала деятельность российской агентуры в обмен на обещание сделать ее "министром образования" после оккупации. Женщина сотрудничала с представителем РФ, который участвовал в проведении информационных акций против Украины и имел связки с российскими спецслужбами.
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