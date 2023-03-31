Суд выдвинул Трампу обвинение по уголовному делу
Присяжные в суде Нью-Йорка выдвинули обвинения экспрезиденту США Дональду Трампу по делу о его причастности к выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс
Об этом сообщает CNN.
По информации источника, в ближайшие дни ожидается официальное заявление Нью-Йоркского суда об обвинении экс-президенту США Дональду Трампу.
Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения.
Ожидается, что прокуроры попросят Трампа предстать перед судом. Он уже назвал предъявленные против него обвинения "политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю".
Справка:
Речь идет о выплате материальной компенсации за молчание женщинам, имевшим сексуальный контакт с экс-президентом. Актриса Сторми Дэниел, в частности, получила $130 тысяч. Соглашения заключались адвокатом Трампа Майклом Коэном перед президентскими выборами 2016 года.
По словам Коэна, все выплаты он производил по собственной инициативе.
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