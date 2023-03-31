Суд выдвинул Трампу обвинение по уголовному делу

Об этом сообщает CNN.

По информации источника, в ближайшие дни ожидается официальное заявление Нью-Йоркского суда об обвинении экс-президенту США Дональду Трампу.

Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения.

Ожидается, что прокуроры попросят Трампа предстать перед судом. Он уже назвал предъявленные против него обвинения "политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю".

Справка:

Речь идет о выплате материальной компенсации за молчание женщинам, имевшим сексуальный контакт с экс-президентом. Актриса Сторми Дэниел, в частности, получила $130 тысяч. Соглашения заключались адвокатом Трампа Майклом Коэном перед президентскими выборами 2016 года.

По словам Коэна, все выплаты он производил по собственной инициативе.