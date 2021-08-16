Суд восстановил Семочко в должности заместителя главы Службы внешней разведки
Экс-первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко выиграл суд о своем восстановлении на работе
Об этом пресс служба Окружного административного суда сообщила в ответе на запрос РБК-Украина .
В суде отметили, что дело было открыто еще в ноябре 2019 года. Но производство было остановлено до вынесения вердикта Верховного Суда, параллельно рассматривал законность указа Петра Порошенко о его увольнении Семочко.
В начале этого года ВС признал указ незаконным, так как Семочко был на больничном. В мае ОАСК возобновил рассмотрение и 11 августа суд полностью удовлетворил Семочко.
ОАСК признал незаконным увольнение Семочко с военной службы и от должности заместителя председателя СВР.
"Окружной административный суд Киева установил, что указ издан при отсутствии указанных в нем оснований для освобождения истца с военной службы и не соответствует требованиям законодательства", - говорится в ответе.
- Кассационный административный суд Верховного суда отменил указ президента Петра Порошенко об увольнении первого заместителя директора Службы внешней разведки Сергея Семочко
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