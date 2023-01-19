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Суд во Франции перенес рассмотрение дела Константина Жеваго

19 января, 2023 четверг
15:31
Экономика

Сегодня суд французского города Шамбери перенес на 2 февраля рассмотрение дела украинского предпринимателя Константина Жеваго

Об этом сообщил корреспондент "Эспрессо" по итогам судебного заседания.

Такое решение судья принял по просьбе французской прокуратуры, изучающей обоснованность ходатайства украинских правоохранительных органов об экстрадиции Жеваго в Украину.

Сам предприниматель заявил, что верит в беспристрастное и справедливое рассмотрение его дела. Адвокат Константина Жеваго Каталина Де Ла Сота, комментируя сегодняшнее решение, заявила, что суд города Шамбери будет действовать исключительно по закону, абстрагируясь от политического контекста.

Напомним, что ДБР обвиняет Константина Жеваго в растрате чужих средств. По заключению следователей, в 2007-2014 годах банк "Финансы и Кредит" выступил поручителем по нескольким кредитам перед иностранными банками. Фирмы, получившие эти кредиты, регулярно их обслуживали, и у банков не было никаких претензий. Но в 2015 году НБУ неожиданно для всех ввел в "Финансы и Кредит" временную администрацию. Поэтому иностранные банки перестраховались и принудительно списали средства с банка "Финансы и Кредит" как поручителя.  

В этом списании средств ДБР обвинило Константина Жеваго как бенефициарного собственника банка "Финансы и Кредит"

Юристы отмечают, что списание средств произошло уже после введения Нацбанком временной администрации. В то время назначенный акционерами менеджмент банка был отстранен от управления банком, тогда как сам Жеваго не являлся должностным лицом. Поэтому отвечать за списанные с банка средства должны те, кто в то время управлял банком и должен был это предотвратить, а это Фонд гарантирования вкладов и назначенная им временная администрация.

5 января в одном из судов Франции рассматривалось ходатайство Офиса генпрокурора и ДБР об экстрадиции в Украину известного украинского предпринимателя, политика и мецената Константина Жеваго. Суд постановил назначить подробное рассмотрение представления на 19 января и снял с Жеваго все ограничения после внесения залога.

Общество
Костянтин Жеваго
Ferrexpo
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