Суд во Франции отказал в экстрадиции Константина Жеваго в Украину

Суд отклонил запрос после тщательного рассмотрения всех материалов дела с учетом всех доказательств и аргументов, предоставленных стороной защиты. Об этом сообщила корреспондентка Еспресо во Франции.



Ранее сообщалось, что экстрадиционный запрос о выдаче К. Жеваго был подан украинской стороной, в частности Офисом генерального прокурора и Государственным бюро расследований (ДБР), в рамках расследования уголовного производства о якобы растрате средств банка "Финансы и кредит".



По мнению украинского бизнесмена, постановление французского суда подтверждает, что дело против него не имеет никаких юридических оснований. Это преследование содержит политический мотив и явные признаки пиар-кампании государственных правоохранительных органов.



"Это справедливое решение французского суда подтверждает отсутствие достаточных оснований для экстрадиции и доказывает необоснованность выдвинутых обвинений. Надеюсь, что ДБР и Генпрокуратура наконец-то выслушают мои аргументы и будут придерживаться закона в дальнейшем рассмотрении этого дела”, - заявил Жеваго.



Следует отметить, что расследование дела осложнено многочисленными нарушениями процессуальных норм. В последние 4 года Константин Жеваго неоднократно обращался и продолжает обращаться в ДБР и Офис генерального прокурора с предложением предоставить показания, чтобы начать объективное расследование и обеспечить ему право на справедливое правосудие. Жеваго хочет довести дело либо до закрытия, либо до рассмотрения в суде как можно быстрее, но ни ДБР, ни Генпрокуратура не проявляют к этому интереса. Между тем, это дело наносит ущерб деловой и личной репутации предпринимателя и мецената.



Константин Жеваго считает, что решение французского суда является важным прецедентом в защите прав граждан Украины, которые могут стать объектом необоснованных и незаконных преследований украинских правоохранительных органов.