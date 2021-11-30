Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Суд вернул в государственную собственность Запорожский титано-магниевый комбинат Фирташа

Суд вернул в государственную собственность Запорожский титано-магниевый комбинат Фирташа

30 ноября, 2021 вторник
18:27
Экономика Фирташ

По решению Центрального апелляционного хозсуда, Запорожский титано-магниевый комбинат, 49% предприятия которого ранее принадлежало компании Tolexis Trading Limited из группы Group DF Дмитрия Фирташа, перешел в государственную собственность

Об этом сообщается на странице Фонда госимущества Украины.

"30 ноября 2021 года Центральный апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение первой инстанции о возвращении Запорожского титано-магниевого комбината в собственность государства. До вынесения решения суда 49% ООО "ЗТМК" принадлежало компании "Толексис Трейдинг Лимитед" (группа компаний DF Group)", - говорится в сообщении.

В августе 2021 года Хозяйственный суд Запорожской области по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры в интересах государства в лице Фонда как истца установил, что компания "Толексис Трейдинг Лимитед" после получения в 2013 г. доли новосозданного ООО "ЗТМК" не выполнила обязательств пообеспечению $110 млн инвестиций в модернизацию предприятия на протяжении 2013-2015 годов.

Предприятие передали в управление приближенному к инвестору менеджменту, несмотря на то, что доля государства в ООО "ЗТМК" составила 51%. Назначенный менеджмент растратил привлеченные $110 млн на погашение ранее созданных задолженностей ООО "ЗТМК" по энергоносителям перед кредиторами, связанными с Group DF. Позже средства вывели на счета оффшорных фирм, на модернизацию предприятия направили лишь 20 млн грн.

Совместные действия ФГИ и нового руководства ЗТМК позволили ликвидировать коррупционные схемы и добиться разблокирования счетов предприятия, утверждают в Фонде. Кроме того, уже началась модернизация и на комбинате работает первый биполярный электролизер, позволяющий экономить около 30% электроэнергии.

В Фонде отметили, что на сегодняшний день ситуация с обществом до сих пор критическая из-за резкого удорожания энергоносителей и накопленных миллиардных долгов за электроэнергию прошлым руководством.

Справка: ЗТМК создан на базе ГП "Запорожский ТМК". Это единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. ЗТМК на 51% принадлежал Фонду госимущества, а на 49% – компании Tolexis Trading Limited, бенфициаром которой является Дмитрий Фирташ.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



 
Читайте также:
Зеленський підписав закон про меценатську діяльність у спорті
29 ноября, 2021 понедельник
Зеленский уволил главу контрразведки СБУ
27 ноября, 2021 суббота
Генерал Бурба выехал из Украины, - Игорь Мосийчук
Нардеп Новинський, патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський)
28 ноября, 2021 воскресенье
Духовенство церкви Московского патриархата с нетерпением ждет российских танков, – генерал Скипальский
Киев
+2
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.09
    Покупка 27.09
    Продажа 27.37
  • EUR
    Покупка 30.58
    Продажа 31.04
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
30 ноября
20:49
Украина провела обучение с привлечением авиации на границе с Беларусью
Украина провела учения с привлечением авиации на границе с Беларусью
20:19
Месси проигнорировал тренировку ПСЖ после завоевания седьмого "Золотого мяча"
20:18
Украинский спутник планируют запустить в космос 10 января, на орбиту его выведет компания SpaceX
20:01
Twitter
Twitter будет удалять фотографии людей, опубликованные без их согласия
19:51
Euro Club Index назвал футбольный клуб, который вероятнее всего выиграет УПЛ
19:43
Компания Tolexis Trading Limited обжалует решение суда о расторжении договора о создании ООО "ЗТМК"
19:28
Виктор Ляшко
Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января, - Ляшко
19:20
Эксклюзив
Ярослав Юрчишин
"Власть либо не договаривает, либо называет не теми словами страх мирных акций протеста", - нардеп Юрчишин про заявления о возможном госперевороте
19:11
"Еспресо. Выбор читателей 2021 года". Продолжается голосование за книгу-фаворита среди детей
19:09
В Киеве могут перекрыть ряд центральных улиц из-за проведения массовых мероприятий 1 декабря: список
19:07
Чемпион мира вызвал Ломаченко на бой за пояс WBC
19:06
Илья Кива
Аттестационная коллегия МОН отменила решение присвоить Киве научную степень
18:58
Кремль стоит за подготовкой госпереворота в Украине, - Шмыгаль
18:42
Александр Усик
Плыл в бассейне 10 км, - Усик рассказал, какой была самая трудная тренировка в его жизни
18:40
РФ этапировала украинского политзаключенного Марченко в СИЗО в Бурятии, - омбудсман
18:31
Шмигаль
Украина будет противостоять российскому газовому шантажу и останется надежным транзитером, - Шмыгаль о газовом кризисе в ЕС
18:13
Эксклюзив
Монобольшинство скоро должно распастся, - экс-нардеп Кривошея
18:08
Александр Лукашенко
Лукашенко назвал оккупированный Крым "российским" и анонсировал поездку на полуостров
18:05
Ольга Харлан
Украинцев Харлан и Рейзлина признали лучшими фехтовальщиками мира
18:03
Глава Бюро экономической безопасности: с конца февраля-начала марта ведомство заработает полноценно
17:53
Виктор Ляшко
"Предмет накручивания и нагнетания": Ляшко рассказал, когда разрешат бустерную дозу вакцины от COVID-19 и почему она не является приоритетом Минздрава
17:49
Эрлинг Холланд
40 млн евро для себя и 20 млн для отца: агент Холанда ошарашил "Барселону" финансовыми запросами
17:49
Оккупанты обстреляли Нью-Йорк, потерь среди украинских военных нет
17:43
В Азербайджане погибли 14 человек в результате падения военного самолета
17:40
Зеленский
Зеленский назначил нового главу контрразведки СБУ
17:36
Обновлено
Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple, - Зеленский
17:08
Эксклюзив
ВСК - это бутафория, которой нам пытались замылить глаза, - политический эксперт о комиссии Рады по вагнеровцам
17:05
сепар
Беспилотники, боеприпасы и более 3 тыс. тонн горючего: коккупанты усиливают войска на Донбассе, - разведка
16:57
Приказал сложить оружие и не сопротивляться во время оккупации Крыма: в Украине будут заочно судить экскомандующего ВМС Березовского
16:52
Хорошая идея - самый дорогой бразильский футболист "Шахтера" заговорил об украинском гражданстве
16:39
В Японии спасли мужчину, который 22 часа дрейфовал в открытом море
16:34
Тони Кроос
Футболист "Реала" раскритиковал France Football, наградивший Месси "Золотым мячом"
16:33
тест COVID-19
Штамм "Омикрон" был в Нидерландах еще до прибытия пассажиров из Южной Африки, - Национальный институт общественного здоровья
16:32
Нина Южанина
Проголосовавшие за 5600 ощутят на своей шкуре давление фискальных органов, - Южанина
16:31
Верховная Рада
Рада приняла закон Украины о Службе военного капелланства
16:28
Инфографика
Евросолидарность
"Европейская Солидарность" вышла на первое место, ее поддержка растет, – опрос КМИС
16:13
Олимпиада-2022
В Китае определились, как провести Олимпиаду-2022 после появления штамма "Омикрон"
16:13
В Черновцах откроют музей украинской вышиванки
15:46
землетрясение
Возле греческого острова Икария произошло подводное землетрясение
15:24
Сварщики Ferrexpo стали бронзовыми призерами на XV открытом конкурсе "Золотой кубок Бенардоса 2021"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV