Суд вернул в государственную собственность Запорожский титано-магниевый комбинат Фирташа
По решению Центрального апелляционного хозсуда, Запорожский титано-магниевый комбинат, 49% предприятия которого ранее принадлежало компании Tolexis Trading Limited из группы Group DF Дмитрия Фирташа, перешел в государственную собственность
Об этом сообщается на странице Фонда госимущества Украины.
"30 ноября 2021 года Центральный апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение первой инстанции о возвращении Запорожского титано-магниевого комбината в собственность государства. До вынесения решения суда 49% ООО "ЗТМК" принадлежало компании "Толексис Трейдинг Лимитед" (группа компаний DF Group)", - говорится в сообщении.
В августе 2021 года Хозяйственный суд Запорожской области по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры в интересах государства в лице Фонда как истца установил, что компания "Толексис Трейдинг Лимитед" после получения в 2013 г. доли новосозданного ООО "ЗТМК" не выполнила обязательств пообеспечению $110 млн инвестиций в модернизацию предприятия на протяжении 2013-2015 годов.
Предприятие передали в управление приближенному к инвестору менеджменту, несмотря на то, что доля государства в ООО "ЗТМК" составила 51%. Назначенный менеджмент растратил привлеченные $110 млн на погашение ранее созданных задолженностей ООО "ЗТМК" по энергоносителям перед кредиторами, связанными с Group DF. Позже средства вывели на счета оффшорных фирм, на модернизацию предприятия направили лишь 20 млн грн.
Совместные действия ФГИ и нового руководства ЗТМК позволили ликвидировать коррупционные схемы и добиться разблокирования счетов предприятия, утверждают в Фонде. Кроме того, уже началась модернизация и на комбинате работает первый биполярный электролизер, позволяющий экономить около 30% электроэнергии.
В Фонде отметили, что на сегодняшний день ситуация с обществом до сих пор критическая из-за резкого удорожания энергоносителей и накопленных миллиардных долгов за электроэнергию прошлым руководством.
Справка: ЗТМК создан на базе ГП "Запорожский ТМК". Это единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. ЗТМК на 51% принадлежал Фонду госимущества, а на 49% – компании Tolexis Trading Limited, бенфициаром которой является Дмитрий Фирташ.
- Напомним, 18 июня Совбез ввел санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.
- 24 июня президент Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.
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