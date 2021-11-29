Суд вернул прокуратуре обвинительный акт против Савченко и Рубана по "теракту в Раде" и отказался их арестовать

Об этом Надежда Савченко сообщила в Facebook.

"Обвинительный акт с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана "в подрыве Верховной Рады минометами с баржи, плывущей по Днепру", возвращен прокурору по причине необоснованности обвинения", - написала экс-нардеп.

Кроме того, суд отказал в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей этим лицам.

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