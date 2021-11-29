Суд вернул прокуратуре обвинительный акт против Савченко и Рубана по "теракту в Раде" и отказался их арестовать
Броварской горрайонный суд Киевской области вернул в прокуратуру обвинительный акт в уголовном производстве против бывшего нардепа Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана за "подготовку теракта в Верховной Раде"
Об этом Надежда Савченко сообщила в Facebook.
"Обвинительный акт с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана "в подрыве Верховной Рады минометами с баржи, плывущей по Днепру", возвращен прокурору по причине необоснованности обвинения", - написала экс-нардеп.
Кроме того, суд отказал в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей этим лицам.
- Напомним, 8 марта 2018 года при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана. Задержанный отверг обвинения, однако 9 марта ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт" и взяли под стражу на 60 суток. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 15 марта 2018 года тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады, и внес представление о снятии с нее депутатской неприкосновенности. В тот же день после допроса в СБУ Савченко приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
- 22 марта 2018 года Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко. Нардеп объявила голодовку, но впоследствии ее прервала.
- 11 мая 2018 года стало известно, что следователи СБУ установили поименно всех российских военных, которые поставляли оружие народному депутату Надежде Савченко для совершения теракта.
- 30 января 2019 года дело Савченко и Рубана передали в суд Славянска.
- В свою очередь 16 апреля 2019 года суд принял решение освободить Владимира Рубана и народного депутата Надежду Савченко по истечении срока содержания под стражей.
- В мае 2019 года прокуроры просили повторно арестовать Савченко и Рубана, суд отказался рассматривать ходатайство.
- 31 января 2020 года в деле Савченко - Рубана сменили прокуроров.
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