Суд вернул государству комбинат, который контролировал Фирташ, - САП
Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК) вернули государству
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокураты в Telegram.
4 августа Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск САП к компании "Толексис Трейдинг Лимитед (Кипр) и ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" по возвращению государству целостного имущественного комплекса комбината.
Суд полностью удовлетворил иск и своим решением вернул ЗТМК в собственность государства.
Установлено, что в 2013 году Фондом государственного имущества Украины с победителем - оффшорной компанией "Толексис Трейдинг Лимитед", которая входит в группу компаний DF Group, с целью якобы привлечения инвестиций заключен договор об учреждении ООО "ЗТМК".
Согласно договоренностям, Фондом в ООО передан целостный имущественный комплекс комбината.
Компанией с Кипра осуществлено вклад в денежной форме в сумме $ 110 млн для финансирования модернизации производства в течение 2013 - I квартал 2015.
Несмотря на то, что доля государства в новосозданном ООО составляет 51%, фактически предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, которым большинство изинвестиций растрачено на погашение задолженностей за энергоносители и перед кредиторами.
Эти средства выведены из Украины через оффшоры ..
При этом на модернизацию фактически было направлено только 20 млн грн.
САП инициировала расторжение договора об учреждении ООО "ЗТМК" и возвращение комбината в сферу государственного управления.
- Напомним, 18 июня Совбез ввел санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.
- 24 июня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.86
Покупка 26.86Продажа 27.1
-
EUR
Покупка 31.7Продажа 32.08
- Актуальное
- Важное