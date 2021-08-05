Суд вернул государству комбинат, который контролировал Фирташ, - САП

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокураты в Telegram.



4 августа Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск САП к компании "Толексис Трейдинг Лимитед (Кипр) и ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" по возвращению государству целостного имущественного комплекса комбината.



Суд полностью удовлетворил иск и своим решением вернул ЗТМК в собственность государства.



Установлено, что в 2013 году Фондом государственного имущества Украины с победителем - оффшорной компанией "Толексис Трейдинг Лимитед", которая входит в группу компаний DF Group, с целью якобы привлечения инвестиций заключен договор об учреждении ООО "ЗТМК".



Согласно договоренностям, Фондом в ООО передан целостный имущественный комплекс комбината.



Компанией с Кипра осуществлено вклад в денежной форме в сумме $ 110 млн для финансирования модернизации производства в течение 2013 - I квартал 2015.



Несмотря на то, что доля государства в новосозданном ООО составляет 51%, фактически предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, которым большинство изинвестиций растрачено на погашение задолженностей за энергоносители и перед кредиторами.



Эти средства выведены из Украины через оффшоры ..



При этом на модернизацию фактически было направлено только 20 млн грн.



САП инициировала расторжение договора об учреждении ООО "ЗТМК" и возвращение комбината в сферу государственного управления.

Напомним, 18 июня Совбез ввел санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

24 июня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.