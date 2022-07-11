Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Фейсбуке.

"В Винницкой области по инициативе СБУ арестованы активы российской компании более чем на 2 млрд грн. Эта фирма специализируется на изготовлении бытовой химии и с начала полномасштабного вторжения РФ пыталась вывести свои активы в интересах российских владельцев. А именно – олигарха, владеющего косметической корпорацией в РФ и является членом политической партии "Единая Россия", – написал он.

Как указала СБУ, топ-менеджмент предприятия пытался скрыть от национализации готовую продукцию и сырье, вывозив ее на территорию Одесской области.

"Для этого руководство фирмы организовало транспортировку товара грузовиками, на которых была нанесена символика гуманитарной организации Красный Крест без имеющихся на то соответствующих документов", – отмечает СБУ.

Суд арестовал косметический бизнес российского олигарха в Украине. В частности, судебным решением арестованы корпоративные права в виде 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд грн, а также производимой продукции и сырья, стоимостью более 500 млн грн, которые находились на складах предприятия, говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование, добавили в СБУ.

Во время общуков в офисах компании изъяли терминалы мобильной связи, ноутбуки, жесткие диски, серверное оборудование и документы с поличным, а также опломбировали 70 единиц оборудования для производства бытовой химии, складские помещения с сырьем и готовой продукцией весом до 100 тыс. тонн.

Все это поступит в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА), говорится в сообщении.

Напомним, СБУ разоблачила более 10 компаний, владельцем которых оказался гражданин РФ.

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