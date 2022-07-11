Суд в Винницкой области арестовал активы российской компании, которая пыталась во время войны вывести средства из Украины
Производитель бытовой химии в Винницкой области в начале полномасштабной войны пытался вывести свои активы в интересах российских собственников, суд арестовал активы компании более чем на 2 млрд грн
Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Фейсбуке.
"В Винницкой области по инициативе СБУ арестованы активы российской компании более чем на 2 млрд грн. Эта фирма специализируется на изготовлении бытовой химии и с начала полномасштабного вторжения РФ пыталась вывести свои активы в интересах российских владельцев. А именно – олигарха, владеющего косметической корпорацией в РФ и является членом политической партии "Единая Россия", – написал он.
Как указала СБУ, топ-менеджмент предприятия пытался скрыть от национализации готовую продукцию и сырье, вывозив ее на территорию Одесской области.
"Для этого руководство фирмы организовало транспортировку товара грузовиками, на которых была нанесена символика гуманитарной организации Красный Крест без имеющихся на то соответствующих документов", – отмечает СБУ.
Суд арестовал косметический бизнес российского олигарха в Украине. В частности, судебным решением арестованы корпоративные права в виде 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд грн, а также производимой продукции и сырья, стоимостью более 500 млн грн, которые находились на складах предприятия, говорится в сообщении.
Продолжается досудебное расследование, добавили в СБУ.
Во время общуков в офисах компании изъяли терминалы мобильной связи, ноутбуки, жесткие диски, серверное оборудование и документы с поличным, а также опломбировали 70 единиц оборудования для производства бытовой химии, складские помещения с сырьем и готовой продукцией весом до 100 тыс. тонн.
Все это поступит в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА), говорится в сообщении.
- Напомним, СБУ разоблачила более 10 компаний, владельцем которых оказался гражданин РФ.
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