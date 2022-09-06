Суд в США постановил назначить независимого эксперта по делу Трампа

Об этом сообщает Голос Америки.

Соответствующее решение приняла в понедельник окружная судья Эйлин Кэннон – вопреки намерениям Минюста продолжать расследование.

"Суд дает разрешение на назначение специального эксперта для проверки арестованного имущества на предмет личных вещей и документов, а также потенциально конфиденциальных материалов, подпадающих под действие привилегий адвоката и клиента, а также требования секретности исполнительной власти", — говорится в распоряжении судьи.

Стороны процесса должны до 9 сентября предложить суду список юристов, которые могли бы претендовать на должность специального эксперта для анализа изъятых в имении Трампа материалов. В то же время, прокурорам разрешается в дальнейшем оценивать документы на предмет наличия у них секретных разведывательных данных или информации, касающейся вопросов нацбезопасности.

Издание отмечает, что Эйлин Кэннон назначена на должность судьи во время президентства Дональда Трампа.

1 сентября Минюст США заявил, что команда Трампа намеренно скрыла секретные документы от ФБР во время обыска поместья экспрезидента.

Разведка США изучает секретные документы, изъятые в резиденции Трампа. ФБР запретило Трампу покидать США

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb