Суд в США постановил назначить независимого эксперта по делу Трампа
Федеральный суд Флориды удовлетворил просьбу команды юристов Дональда Трампа назначить независимого спецэксперта для проверки материалов, в том числе секретных, изъятых ФБР в его резиденции Мар-а-Лаго в прошлом месяце
Об этом сообщает Голос Америки.
Соответствующее решение приняла в понедельник окружная судья Эйлин Кэннон – вопреки намерениям Минюста продолжать расследование.
"Суд дает разрешение на назначение специального эксперта для проверки арестованного имущества на предмет личных вещей и документов, а также потенциально конфиденциальных материалов, подпадающих под действие привилегий адвоката и клиента, а также требования секретности исполнительной власти", — говорится в распоряжении судьи.
Стороны процесса должны до 9 сентября предложить суду список юристов, которые могли бы претендовать на должность специального эксперта для анализа изъятых в имении Трампа материалов. В то же время, прокурорам разрешается в дальнейшем оценивать документы на предмет наличия у них секретных разведывательных данных или информации, касающейся вопросов нацбезопасности.
Издание отмечает, что Эйлин Кэннон назначена на должность судьи во время президентства Дональда Трампа.
- 1 сентября Минюст США заявил, что команда Трампа намеренно скрыла секретные документы от ФБР во время обыска поместья экспрезидента.
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