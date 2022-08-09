Об этом сообщает АР.

Попытки конфисковать частный самолет Андрея Скоча, Airbus A319-100, были частью имущественных преследований попавших под санкции российских олигархов, — заявил прокурор США Демиан Уильямс.

Скоч, металлургический магнат, один из самых богатых людей российской госдумы. По данным Forbes, его состояние оценивается примерно в $6,6 млрд. Министерство финансов США впервые ввело санкции против Скоча в апреле 2018 года за его связи с организованной преступностью и за то, что оно было "депутатом госдумы Российской Федерации".

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Согласно сообщению правоохранительных органов, после вторжения России в Украину управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело дополнительные санкции против Скоча и его активов, в том числе определив Airbus в июне как собственность, в которой интересовался Скоч.

Ранее США объявили, что пытаются конфисковать принадлежащую Скочу суперяхту Madame Gu стоимостью $156 млн. Яхта зарегистрирована на Каймановых островах, но совсем недавно была пришвартована в порту Рашид в Дубае.

В конце мая министр финансов Канады заявил, что российские олигархи готовы передать активы Украине, чтобы откупиться от санкций.

1 июня рейтинг от Bloomberg утверждал, что российские олигархи потеряли уже $40 млрд.

В Италии у двух друзей Путина арестовали яхты, ориентировочной стоимостью 140 млн евро. Суперяхту бизнесмена под санкциями, владельца "Северстали" Алексея Мордашова "Lady M" арестовали в городе Империя возле Сан-Ремо, а яхта друга Путина и владельца Volga Group Геннадия Тимченко "Lena" стояла в самом городе Сан-Ремо.

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