Суд в США отклонил ходатайство Коломойского и Боголюбова о прекращении рассмотрения дела по иску Приватбанка
Канцлерский Суд в США отклонил ходатайство бывших владельцев ПриватБанка о прекращении рассмотрения дела по иску банка
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Согласно сообщению, Канцлерский Суд отклонил ходатайство ответчиков о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка, в котором ответчики заявляли, что дело якобы будет рассматриваться судами Украины.
Согласно решению, Канцлерский Суд штата Делавэр продолжит рассмотрение дела по гражданскому иску ПриватБанка против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других юридических и физических лиц по, среди прочего, взыскании убытков, вызванных ответчиками банка до его национализации в декабре 2016 года.
Суд также удовлетворил ходатайство ПриватБанка и вынес приказ о сохранении активов, которым наложил запрет на любые действия за пределами обычной хозяйственной деятельности с различными активами ответчиков в США. Отмечается, что этот приказ является "гарантией предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более $ 600 млн, возмещения которых он требует в рамках этого производства". Одновременно суд удовлетворил ходатайство ответчиков и приостановил производство по отдельной части, пока связанные судебные процессы в Украине не будут решены по существу.
В пресс-службе отметили, что теперь суд перейдет к решению ряда промежуточных процессуальных вопросов, приблизит дело к рассмотрению по существу.
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