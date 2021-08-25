Суд в США отклонил ходатайство Коломойского и Боголюбова о прекращении рассмотрения дела по иску Приватбанка

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.



Согласно сообщению, Канцлерский Суд отклонил ходатайство ответчиков о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка, в котором ответчики заявляли, что дело якобы будет рассматриваться судами Украины.



Согласно решению, Канцлерский Суд штата Делавэр продолжит рассмотрение дела по гражданскому иску ПриватБанка против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других юридических и физических лиц по, среди прочего, взыскании убытков, вызванных ответчиками банка до его национализации в декабре 2016 года.



Суд также удовлетворил ходатайство ПриватБанка и вынес приказ о сохранении активов, которым наложил запрет на любые действия за пределами обычной хозяйственной деятельности с различными активами ответчиков в США. Отмечается, что этот приказ является "гарантией предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более $ 600 млн, возмещения которых он требует в рамках этого производства". Одновременно суд удовлетворил ходатайство ответчиков и приостановил производство по отдельной части, пока связанные судебные процессы в Украине не будут решены по существу.



В пресс-службе отметили, что теперь суд перейдет к решению ряда промежуточных процессуальных вопросов, приблизит дело к рассмотрению по существу.

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