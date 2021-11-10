Суд в США отказал просьбе Трампа скрыть документы о штурме Капитолия
45 президент США Дональд Трамп пытался заблокировать доступ к документам о штурме Капитолия 6 января
Об этом сообщает Associated Press .
Федеральный суд США разрешил передать документы из архива Белого дома спецкомитета Палаты представителей США для расследования событий 6 января.
В октябре Трамп подал иск против спецкомитета Палаты представителей и Национального архива, где потребовал заблокировать доступ к около 40 документам, касающимся событий 6 января.
Федеральный судья Таня Чуткан заявила, что для Конгресса очень важно получить архивные документы, которые могут пролить свет на восстание поклонников Дональда Трампа.
"В конце концов это противостояние бывшего и действующего президентов", - написала в своем заявлении Чуткан. Она добавила, что при таких обстоятельствах Верховный суд всегда будет на стороне действующего президента.
Адвокаты Трампа готовятся оспорить это решение.
- 6 января 2021 г. сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия во время окончательного определения результатов президентских выборов.
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