Суд в США отказал просьбе Трампа скрыть документы о штурме Капитолия

Об этом сообщает Associated Press .



Федеральный суд США разрешил передать документы из архива Белого дома спецкомитета Палаты представителей США для расследования событий 6 января.



В октябре Трамп подал иск против спецкомитета Палаты представителей и Национального архива, где потребовал заблокировать доступ к около 40 документам, касающимся событий 6 января.



Федеральный судья Таня Чуткан заявила, что для Конгресса очень важно получить архивные документы, которые могут пролить свет на восстание поклонников Дональда Трампа.



"В конце концов это противостояние бывшего и действующего президентов", - написала в своем заявлении Чуткан. Она добавила, что при таких обстоятельствах Верховный суд всегда будет на стороне действующего президента.



Адвокаты Трампа готовятся оспорить это решение.

6 января 2021 г. сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия во время окончательного определения результатов президентских выборов.