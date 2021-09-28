Суд в смартфоне: в Украине презентовали приложение "еСуд"
В Украине 28 сентября представили мобильное приложение "еСуд"
Об этом сообщает пресс-служба Государственной судебной администрации.
Как отмечается, приложение уже доступно для пользователей Android и iOS.
"Мобильное приложение "еСуд" позволяет не только следить за движением документов в судебном деле, но и получать процессуальные документы и судебные сообщения на собственный смартфон", - говорится в сообщении.
Так, разработка должно упростить доступ к правосудию для всех граждан Украины.
Приложение позволяет:
- получать сообщение приложения по изменению состояния дела, или же поступления новых документов;
- пересматривать дела, документы и производства, которые суд направил в личный кабинет пользователя приложения;
- просматривать заявления, ходатайства и другие документы, которые пользователь "еСуду" создал в личном кабинет приложения;
- просматривать доверенности и ордера, которые находятся в личном кабинете, или которые выдал пользователь.
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