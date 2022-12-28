Суд в Швейцарии временно приостановил банкротство оператора "Северного потока-2"
Швейцарский суд предоставил мораторий на реструктуризацию долга компании Nord Stream 2 AG – это позволило оператору "Северного потока-2" временно избежать банкротства
Об этом сообщает издание Tagesschau .
Стало известно, что кантональный суд в швейцарском Цуге предоставил мораторий на реструктуризацию долга на шесть месяцев до 10 июля 2023 года.
За это время кредиторы не смогут взимать средства. О такой мере ходатайствало назначенное судом доверенное лицо Nord Stream 2 AG - компания Transliq.
Мораторий на реструктуризацию долга обычно предоставляется, если операционные расходы компании покрываются и есть перспективы реструктуризации или договоренности с кредиторами.
В частности, сообщается, что около 40 сотрудников все еще работают над техническими и административными задачами на "Северном потоке-2". Расходы покрывает "Газпром".
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