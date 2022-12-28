Суд в Швейцарии временно приостановил банкротство оператора "Северного потока-2"

Об этом сообщает издание Tagesschau .

Стало известно, что кантональный суд в швейцарском Цуге предоставил мораторий на реструктуризацию долга на шесть месяцев до 10 июля 2023 года.

За это время кредиторы не смогут взимать средства. О такой мере ходатайствало назначенное судом доверенное лицо Nord Stream 2 AG - компания Transliq.

Мораторий на реструктуризацию долга обычно предоставляется, если операционные расходы компании покрываются и есть перспективы реструктуризации или договоренности с кредиторами.

В частности, сообщается, что около 40 сотрудников все еще работают над техническими и административными задачами на "Северном потоке-2". Расходы покрывает "Газпром".

26 сентября в трубопроводе "Северный поток – 2" произошло внезапное падение давления. Впоследствии стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море произошли взрывы .

29 октября российское министерство обороны назвало военных Великобритании виновными в "планировании, обеспечении и реализации" подрыва подводной части газопроводов "Северный поток -1" и "Северный поток - 2".

По мнению экс-командующего Объединенными силами Королевства, Россия могла обвинить ВМС Британии в подрыве Nord Stream, чтобы иметь повод атаковать европейскую энергетическую инфраструктуру.

18 ноября Служба безопасности Швеции заявила , что на "Северных потоках" найдены остатки взрывчатки рядом с газопроводами, что свидетельствует о диверсии.

27 декабря компания Nord Stream AG, являющаяся оператором поврежденных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", начала предварительную оценку стоимости ремонта труб.

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