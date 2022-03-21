Суд в РФ запретил работу Instagram и Facebook за "экстремизм"
Тверской суд Москвы признал деятельность социальных сетей Instagram и Facebook экстремистской и запретил их на территории России
Об этом сообщает ТАСС.
"Удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры по запрету деятельности компании Meta", - объявила судья Ольга Солопова.
По ее словам, решение о запрете вступает в силу немедленно.
Теперь компании Meta (владелец Instagram и Facebook ) запрещено открывать отделения и вести коммерческую деятельность в России.
Решение не касается мессенджера WhatsApp.
- Напомним, что 4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировании доступа к соцсети Facebook .
- 11 марта Генпрокуратура РФ направила обращение в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к Instagram .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.98
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.33
- Актуальное
- Важное