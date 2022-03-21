Суд в РФ запретил работу Instagram и Facebook за "экстремизм"

Об этом сообщает ТАСС.



"Удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры по запрету деятельности компании Meta", - объявила судья Ольга Солопова.



По ее словам, решение о запрете вступает в силу немедленно.



Теперь компании Meta (владелец Instagram и Facebook ) запрещено открывать отделения и вести коммерческую деятельность в России.



Решение не касается мессенджера WhatsApp.

Напомним, что 4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировании доступа к соцсети Facebook .

11 марта Генпрокуратура РФ направила обращение в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к Instagram .