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"Суд" в оккупированном Крыму продлил на три месяца арест журналиста Есипенко

13 декабря, 2021 понедельник
20:56
война с Россией Владислава Есипенко

В понедельник, 13 декабря, так называемый суд во временно оккупированном Симферополе продлил на три месяца арест политзаключенного, корреспондента Радио Свобода Владислава Есипенко

Об этом сообщает издание "Граты" .

"Арест Владислава Есипенко остается в силе и продлевается на три месяца - до 18 марта. Следующее заседание состоится 21 декабря", - говорится в сообщении.

Оккупанты задержали Есипенко 10 марта и обвинили в незаконном изготовлении взрывного устройства.

Издание отмечает, что во время судебного заседания 13 декабря пытались провести судебный эксперимент, чтобы проверить, может ли граната в подсумке может поместиться в бардачке автомобиля Есипенко, где ее якобы обнаружили.

"Сегодня представили вещественные доказательства - гранату с подсумком и леску. Адвокат Омельченко принес карман бардачка, в который якобы должны помещаться граната с подсумком. Мы еле смогли поместить гранату в подсумок - он даже не закрывался. А если туда еще вставить взрыватель, то граната полностью не поместится в подсумке. Длина гранаты намного больше, чем глубина кармана бардачка или ширина. Она бы просто не закрылась под рулем автомобиля Есипенко", - рассказал адвокат Дмитрий Динзе.

Как передает издание, во время заседания "прокурор" подал ходатайство об изменении обвинительного заключения "с изготовления взрывного устройства на переделку".

Также "прокурор" попросил продления ареста для Есипенко. Адвокат Тарас Омельченко выразил протест, ведь всех свидетелей по делу уже допросили, поэтому Есипенко не сможет повлиять на их показания, находясь на свободе, и подчеркнул, что все доказательства уже собраны.

Адвокат Динзе отметил, что подзащитный "не является социально опасным преступником" и подчеркнул, что журналисту нужна медицинская помощь.

Однако "суд" продлил Есипенко арест. Адвокаты заявили, что намерены обжаловать решение.

Следствие пока не закрыто из-за ходатайства адвоката Омельченко о привлечении показаний жены Есипенко, но процесс подошел к стадии дебатов.

  • Напомним, оккупанты задержали корреспондента Радио Свобода Владислава Есипенко 10 марта 2021 года. Его обвинили в незаконном изготовлении взрывного устройства.
  • 12 марта Есипенко был заключен под стражу. 1 апреля так называемый Киевский районный суд Симферополя продлил его арест до 11 июля.
  • К задержанному журналисту в течение 27 дней не допускали адвокатов. Позже он сообщил о пытках со стороны российских спецслужб.
  • 6 июля оккупационный "суд" в Симферополе продлил на полгода арест незаконно удерживаемого гражданина Украины журналиста Владислава Есипенко.
  • 16 июля Есипенко объявили обвинительное заключение, ему грозит до 18 лет заключения.


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