"Суд" в оккупированном Крыму объявил отказ журналисту Есипенко в возбуждении уголовного дела по пыткам со стороны сотрудников ФСБ

Об этом сообщают "Ґрати".



"Симферопольский районный суд, через месяц перерыва, продолжает рассматривать уголовное дело фрилансера "Радио Свобода" Владислава Есипенко. Судья начинает с объявления: из Военно-следственного комитета пришел отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению Есипенко о пытках его сотрудниками ФСБ", - сообщении.



Адвокат журналиста Тарас Омельченко во время заседания отметил, что есть определенные неточности с датами, поскольку решение об отказе открыть уголовное дело из Военно-следственного комитета поступило 12 января. На прошедшем заседании судья объявил, что это постановление было отменено.



"Мне отправили вот это по моему запросу, что там дальше, я не знаю", - ответил судья на замечания адвоката.



Другой адвокат Есипенко, Дмитрий Динзе сообщил, что судебное следствие продолжилось и стороны не приступили к судебным прениям.



"Сегодня пришел ответ об отказе в возбуждении уголовного дела (о пытках, - ред.), но он старый, поскольку после отказа Военно-следственного комитета по первой жалобе на пытки, Есипенко и сотрудников ФСБ допрашивали снова. Гособвинение попросило дать итоговое решение и все материалы. Суд решил, что материалы будут лишними и принял решение подать только решение следственного комитета", - рассказал адвокат.



Судья объявил перерыв до 15 февраля. В издании сообщают, что возле суда во время заседания собрались журналисты и активисты.

Напомним, кафиры задержали корреспондента Радио Свобода Владислава Есипенко 10 марта 2021 года. Его обвинили в незаконном изготовлении взрывного устройства.

12 марта Есипенко был заключен под стражу. 1 апреля так называемый Киевский районный суд Симферополя продлил его арест до 11 июля .

К задержанному журналисту в течение 27 дней не допускали адвокатов. Позже он сообщил о пытках со стороны российских спецслужб.

6 июля оккупационный "суд" в Симферополе продлил на полгода арест незаконно удерживаемого гражданина Украины журналиста Владислава Есипенко.

16 июля Есипенко объявили обвинительное заключение, ему грозит до 18 лет заключения.

3 декабря 2021 года так называемый суд во временно оккупированном Симферополе продлил на три месяца арест Есипенко.



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