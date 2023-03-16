Суд в Нидерландах решил, что Facebook нарушил конфиденциальность пользователей
Нидерландский суд постановил решение по делу, возбужденному Ассоциацией потребителей и Data Privacy Foundation, в отношении Facebook. Соцсеть нарушила конфиденциальность пользователей
Об этом информирует NOS.
"Суд принял, что Facebook недостаточно информировал нидерландских пользователей, что платформа делает с их данными. Этим Facebook нарушает закон о конфиденциальности, предусматривающий, что всегда должно быть понятно, по какой причине и с какой целью обрабатываются определенные конфиденциальные данные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что корпорация использует данные пользователей в Нидерландах, чтобы предлагать рекламу без юридического разрешения. Речь идет о доступе к полу, возрасту, местожительству, приложениям, которыми пользуется человек, информации о друзьях в соцсети.
Решение суда по Facebook охватывает период с 2010 по 2020 год.
Ассоциация потребителей в 2022 году призвала нидерландских пользователей Facebook присоединиться к ней по делу против социальной сети.
В организации заявили, что это решение суда "открывает путь к требованию компенсации". В частности, Ассоциация может снова обратиться в суд или начать переговоры с корпорацией для достижения соглашения.
Сообщается, что материнская компания Meta подаст апелляцию на решение нидерландского суда: "Мы рады, что суд принял решение в пользу Meta по нескольким пунктам. Датированные претензии Data Privacy Foundation в некоторых случаях касаются событий более десятилетней давности. Мы намерены обжаловать другие пункты этой дела".
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