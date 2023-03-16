Об этом информирует NOS.

"Суд принял, что Facebook недостаточно информировал нидерландских пользователей, что платформа делает с их данными. Этим Facebook нарушает закон о конфиденциальности, предусматривающий, что всегда должно быть понятно, по какой причине и с какой целью обрабатываются определенные конфиденциальные данные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корпорация использует данные пользователей в Нидерландах, чтобы предлагать рекламу без юридического разрешения. Речь идет о доступе к полу, возрасту, местожительству, приложениям, которыми пользуется человек, информации о друзьях в соцсети.

Решение суда по Facebook охватывает период с 2010 по 2020 год.

Ассоциация потребителей в 2022 году призвала нидерландских пользователей Facebook присоединиться к ней по делу против социальной сети.