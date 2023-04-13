Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на решение суда.

Суд Таганского района Москвы обязал проект Wikimedia Foundation уплатить административный штраф в размере 2 млн рублей. Причиной стал отказ компании удалить статьи, связанные с войной на Украине и военными преступлениями армии РФ.

Отмечается, что в апреле русскоязычной Википедии направили предупреждение с требованием удалить разделы из статьи о Владимире Путине - "Отношения с Украиной (2012 – настоящее время)" и "После вторжения в Украину (2022)". Во второй главе есть подразделение "Исторические аналогии с Гитлером", где действия Путина в ходе войны с Украиной сравнивают с действиями немецкого диктатора во время Второй мировой.