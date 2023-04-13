Суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation за отказ удалять статьи о войне в Украине
Суд оштрафовал управляющий Википедией проект Wikimedia Foundation еще на 2 млн рублей за нежелание удалять "фейки" о российской армии с сайта энциклопедии
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на решение суда.
Суд Таганского района Москвы обязал проект Wikimedia Foundation уплатить административный штраф в размере 2 млн рублей. Причиной стал отказ компании удалить статьи, связанные с войной на Украине и военными преступлениями армии РФ.
Отмечается, что в апреле русскоязычной Википедии направили предупреждение с требованием удалить разделы из статьи о Владимире Путине - "Отношения с Украиной (2012 – настоящее время)" и "После вторжения в Украину (2022)". Во второй главе есть подразделение "Исторические аналогии с Гитлером", где действия Путина в ходе войны с Украиной сравнивают с действиями немецкого диктатора во время Второй мировой.
- Роскомсвобода заявила , что с 24 февраля в России заблокировано около 3 тысяч сайтов, которые решались выражать альтернативную точку зрения на события, связанные с войной в Украине.
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