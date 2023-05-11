Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за "фейки" о российской агрессии в Украине
Суд в Москве назначил штраф в размере 3 млн рублей компании Google за неудаление контента, содержащего якобы недостоверную информацию о войне против Украины
Об этом пишет российский Интерфакс.
Согласно материалам суда, речь идет о нескольких роликах на YouTube, содержащих якобы недостоверную информацию о войне РФ против Украины, которую оккупанты называют специальной военной операцией. Также компания обвинилась в пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей и отношений.
Соответствующие протоколы были составлены роскомнадзором по отношению к Google после невыполнения сервисом требований генеральной прокуратуры, решений федерального агентства по делам молодежи (расмолодежь) и решений суда по удалению контента.
С конца 2021 года россияне оштрафовали Google на общую сумму более 29 миллиардов рублей. Часть средств в размере 7,22 млрд рублей была взыскана с компании федеральной службой судебных приставов, пишет российское пропагандистское агентство.
- В прошлом году Тверской суд Москвы признал деятельность социальных сетей Instagram и Facebook экстремистской и запретил их на территории России.
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