Суд в Лондоне разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Ассанжа в США

Об этом сообщает CNN .

Суд издал официальный приказ об экстрадиции на слушаниях, состоявшихся в Лондоне 20 апреля. Если министр внутренних дел Великобритании Прити Пател решит экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, его защита сможет до 18 мая подать апелляцию в Высокий суд Лондона.

Ассанжа разыскивают в США по обвинениям в шпионаже, после того как WikiLeaks опубликовала тысячи секретных файлов и дипломатических телеграмм в 2010 году. Ему грозит до 175 лет тюрьмы.

В 2012 году британский суд вынес решение арестовать и выдать Ассанжа Швеции. Тогда основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних семи лет.

В 2019 году Ассанж был лишен убежища за нарушение международных конвенций и агрессивное поведение. Его арестовали в Лондоне и поместили в тюрьму.

Скотленд-Ярд объяснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США.

Власть США направила в Британию запрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа еще в июне 2019 года.

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