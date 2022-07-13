Суд в Киеве рассматривает апелляцию на пожизненное заключенное российского военного Шишимарина

Об этом сообщает телеграмм-канал "Решетки".

Приговор обжаловал адвокат Шишимарина Виктор Овсянников. Он не возражал, что его подзащитный убил Шелипова, но настаивал, что суд не верно квалифицировал действия Шишимарина. На заседании он просил суд оправдать Шишимарина по статье о нарушении правил и обычаев войны. Пожизненный приговор Шишимарину адвокат назвал слишком жесткой мерой, которая не должна применяться с учетом смягчающих обстоятельств: добровольной сдачи Шишимарина в плен и его показаний.

Он настаивал, что у Шишимарина не было желания убивать гражданского, он дважды отказывался выполнять соответствующий приказ старших по званию, а когда все же несколько раз выстрелил, то сделал это неприцельно.

Прокуроры Андрей Синюк и Ярослав Ущаповский, в свою очередь, настаивали, что приговор должен остаться в силе.

На этом сегодняшнее заседание было закрыто. Следующее назначено на 25 июля.

23 мая Соломенский суд Киева признал его виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области Александра Шелипова. Он погиб 28 февраля 2022 года. На процессе Шишимарин отчасти признал вину, но утверждал, что не хотел убивать Шелипова.

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