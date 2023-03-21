Об этом сообщают росСМИ.

Окончательное решение об экстрадиции по законам Италии принимает министр юстиции. Адвокат Артема Усса сообщил ТАСС, что в течение 15 дней защита подаст апелляцию в кассационный суд.

Всего федеральный суд Бруклина в Нью-Йорке предъявил обвинения пяти гражданам России: Артему Уссу, Юрию Орехову, Светлане Кузургашовой, также известной как "Лана Нойманн", Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также двум венесуэльским нефтетрейдерам.

По данным американского ведомства, они участвовали в схемах реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Кроме того, они занимались закупкой у США подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий, а также "отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, подсанкционных организаций и крупнейшего в мире энергетического конгломерата".