Суд в Италии одобрил экстрадицию сына российского губернатора Усса в США
Суд в Милане одобрил экстрадицию сына красноярского губернатора Артема Усса в США, где его могут приговорить к 30 годам заключения - адвокаты подают апелляцию
Об этом сообщают росСМИ.
Окончательное решение об экстрадиции по законам Италии принимает министр юстиции. Адвокат Артема Усса сообщил ТАСС, что в течение 15 дней защита подаст апелляцию в кассационный суд.
Всего федеральный суд Бруклина в Нью-Йорке предъявил обвинения пяти гражданам России: Артему Уссу, Юрию Орехову, Светлане Кузургашовой, также известной как "Лана Нойманн", Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также двум венесуэльским нефтетрейдерам.
По данным американского ведомства, они участвовали в схемах реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Кроме того, они занимались закупкой у США подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий, а также "отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, подсанкционных организаций и крупнейшего в мире энергетического конгломерата".
- Напомним, Артем Усс был задержан по запросу США 17 октября 2022 года в аэропорту Милана, когда он собирался вылететь в Турцию. Американские власти обвиняют сына губернатора Красноярского края в контрабанде венесуэльской нефти, торговле военными технологиями из-за подставных компаний, отмывания денег и нарушения санкций. В случае вынесения обвинительного приговора им грозит до 30 лет лишения свободы.
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