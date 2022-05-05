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Суд в Испании должен рассмотреть запрос об экстрадиции Шария в Украину, - адвокат Полозов

5 мая, 2022 четверг
12:12
война с Россией

Адвокат Николай Полозов пояснил, что запрос на экстрадицию Анатолия Шария в Украину из Испании будет рассматриваться испанскими судебными органами нескольких инстанций


Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Что касается Анатолия Шария, то очевидно, что он был арестован по запросу Офиса Генерального прокурора Украины. Далее местные судебные органы в Испании должны рассмотреть запрос о его экстрадиции в Украину. Сначала такой запрос рассматривает суд первой инстанции, в том числе окружной или городской суд. Потом, может быть, будет рассмотрение апелляции", - рассказал Полозов.

Полозов добавил, что после апелляции окончательное решение об экстрадиции Анатолия Шария будет принимать министр юстиции Испании или министр МВД.

"После рассмотрения апелляции решение об экстрадиции Шария будет принимать министр юстиции или министр МВД Испании. Все зависит от того, какое в Испании законодательство. И у меня нет никаких сомнений, что украинская прокуратура сможет предоставить доказательства причастности Шария к совершению преступлений против Украины. После экстрадиции Шария в Украину он будет взят под стражу. В Украине Шария ждет продолжения расследования, а дальше судебный процесс по обвинению в государственной измене, которую он неоднократно совершил", - добавил Полозов.

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