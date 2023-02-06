Суд в Грузии отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья

Об этом сообщило издание Interpressnews.ge .

Стало известно, что судья Георгий Аревадзе не удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили.

Как сообщают грузинские СМИ, суд постановил, что представленный отчет о состоянии здоровья Саакашвили не содержит достоверной информации о тяжести его болезни и не может являться основанием для отсрочки отбывания наказания.

Также отмечается, что решение судьи вызвало недовольство родственников и сторонников бывшего президента Грузии.

Справка

Гражданина Украины Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года, когда он приехал после восьмилетнего отсутствия. Ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, которую, по данным следствия, он совершил 28 сентября, когда тайно прибыл в порт Поти из Украины на судне, перевозившем грузовик с молочной продукцией.

Статья за незаконное пересечение границы Грузии предусматривает до пяти лет лишения свободы.