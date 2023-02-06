Суд в Грузии отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья
Тбилисский городской суд в понедельник, 6 февраля, не удовлетворил ходатайство об отсрочке наказания или освобождении экс-президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили по состоянию здоровья
Об этом сообщило издание Interpressnews.ge .
Стало известно, что судья Георгий Аревадзе не удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили.
Как сообщают грузинские СМИ, суд постановил, что представленный отчет о состоянии здоровья Саакашвили не содержит достоверной информации о тяжести его болезни и не может являться основанием для отсрочки отбывания наказания.
Также отмечается, что решение судьи вызвало недовольство родственников и сторонников бывшего президента Грузии.
Справка
Гражданина Украины Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года, когда он приехал после восьмилетнего отсутствия. Ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, которую, по данным следствия, он совершил 28 сентября, когда тайно прибыл в порт Поти из Украины на судне, перевозившем грузовик с молочной продукцией.
Статья за незаконное пересечение границы Грузии предусматривает до пяти лет лишения свободы.
- Ранее советник президента Михаил Подоляк объявил, что Украина официально предлагает передать Саакашвили на лечение в Украину или любое другое третье государство.
- 1 февраля президент Владимир Зеленский показал фотографии Саакашвили, на которых он выглядит, мягко говоря, истощенным. Украинский лидер заявил, что грузинские власти хотят смерти Саакашвили.
- 6 февраля Верховная Рада поддержала обращение в Грузию с призывом о переводе экс-президента этой страны, гражданина Украины Михеила Саакашвили на лечение за границу.
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