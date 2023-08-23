Суд в Гааге проведет публичные слушания по иску Украины против РФ с 18 по 27 сентября
Международный суд ООН назначил дату слушаний по иску Украины к РФ об осуществлении геноцида – они состоятся с 18 по 27 сентября 2023 года. В частности, будут заслушаны предварительные возражения, выдвинутые Россией
Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте суда.
"Международный суд ООН, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, проведет публичные слушания по предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией по делу об обвинениях в геноциде по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации: 32 государства вступают в дело) с понедельника 18 сентября по среду 27 сентября 2023 года во Дворце мира в Гааге, где находится штаб-квартира Суда", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что слушания начнутся с аргументов России, а затем Украины.
Кроме того, на 20 сентября запланированы выступления представителей 32 государств, поддержавших Украину в иске против РФ. Это Германия, Австралия, Австрия, Словакия, Чехия, Бельгия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Болгария, Канада, Нидерланды, Кипр, Испания, Франция, Греция, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Мальта , Норвегия, Новая Зеландия, Польша, Португалия, Румыния, Великобритания и Словения.
Что известно о создании спецтрибунала над РФ
Потребность в создании спецтрибунала возникла потому, что Международный уголовный суд в Украине владеет юрисдикцией только в отношении совершенных российскими террористами преступлений геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Агрессию России расследовать он не может – Украина не подписала в свое время Римский устав Международного уголовного суда, а РФ в 2016 году отозвала свою подпись. Возможности ООН по данному вопросу тоже ограничены. Именно поэтому возникла идея создать спецтрибунал, который получит юрисдикцию расследовать совершенное Россией преступление против мира, позволит преследовать в судебном порядке руководство РФ и не даст ему избежать ответственности.
17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Решение МУС связано с военными преступлениями Путина и Львово-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации украинского населения, в частности, детей.
9 мая президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен провели саммит 37 стран-участниц коалиции по спецтрибуналу над РФ.
В июне Офис президента сообщил , что эту идею поддержали уже 38 стран.
13 июня Зеленский поручил наработать проект резолюции Генассамблеи ООН о необходимости создания специального международного трибунала за преступления РФ против Украины, а 1 июля ПА ОБСЕ поддержала создание спецтрибунала.
Четвертая рабочая встреча координационной группы по разработке модели создания трибунала состоялась 30 июня в Варшаве.
Парламентская ассамблея ОБСЕ 1 июля одобрила резолюцию украинской делегации по действиям ОБСЕ в условиях российской вооруженной агрессии. в которой поддержало создание спецтрибунала по привлечению россиян к ответственности за военные преступления в Украине.
3 июля в Гааге открыли международный офис по расследованию вторжения РФ в Украину, что станет первым шагом к возможному трибуналу для руководства страны-агрессоры.
10 июля в Офисе президента отметили , что Украину не устраивает гибридный трибунал для России.
Впоследствии 22 августа украинские власти признали , что не смогут заручиться поддержкой для предложенного ею формата трибунала на основе резолюции Генеральной ассамблеи ООН, согласившись на несколько видоизмененный гибридный формат.
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