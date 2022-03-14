Суд в Гааге примет решение о войне РФ против Украины 16 марта

Об этом сообщается в официальном Twitter Международного суда.



"В среду, 16 марта, в 16:00 Международный Суд вынесет свое постановление по делу об обвинениях в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (Украина против России)", - говорится в заявлении.

Напомним, 28 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН.

Канада подала в Международный уголовный суд ООН в Гааге иск против РФ из - за возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине .

Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений России против Украины.



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