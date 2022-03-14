Суд в Гааге примет решение о войне РФ против Украины 16 марта
Международный суд ООН в Гааге объявит свое решение по делу Украина против России, о совершении геноцида, 16 марта
Об этом сообщается в официальном Twitter Международного суда.
"В среду, 16 марта, в 16:00 Международный Суд вынесет свое постановление по делу об обвинениях в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (Украина против России)", - говорится в заявлении.
- Напомним, 28 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН.
- Канада подала в Международный уголовный суд ООН в Гааге иск против РФ из - за возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине .
- Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений России против Украины.
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