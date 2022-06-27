Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Выбрали важное положительное решение Международного Арбитража по захвату наших судов и моряков в 2018 году. Арбитраж отверг основные замечания РФ и поддержал позицию Украины", – написал он.



Глава внешнеполитического ведомства Украины подчеркнул, что борьба за справедливое решение суда продолжается.



"Россия будет наказана за все свои преступления, современные и прошлые", – сказал Кулеба.

25 ноября 2018 года украинские военные корабли совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, проинформировали другую сторону. Однако вместо того, чтобы обеспечить прохождение по Керченскому проливу, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ.

Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах".

Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.

28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.

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