Суд в Гааге поддержал позицию Украины по делу о захвате Россией моряков в 2018 году, — Кулеба
Международный арбитраж поддержал Украину по делу о захвате моряков Россией в Керченском проливе
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Выбрали важное положительное решение Международного Арбитража по захвату наших судов и моряков в 2018 году. Арбитраж отверг основные замечания РФ и поддержал позицию Украины", – написал он.
Глава внешнеполитического ведомства Украины подчеркнул, что борьба за справедливое решение суда продолжается.
"Россия будет наказана за все свои преступления, современные и прошлые", – сказал Кулеба.
- 25 ноября 2018 года украинские военные корабли совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, проинформировали другую сторону. Однако вместо того, чтобы обеспечить прохождение по Керченскому проливу, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ.
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах".
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- 28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
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