Об этом говорится на сайте Нафтогаза.

Арбитражный трибунал подтвердил, что Россия должна в полном объеме компенсировать ущерб Нафтогазу, вызванный незаконным захватом активов компаний Группы Нафтогаз в Крыму.

"Команда Нафтогаза имеет победу на энергетическом фронте. Несмотря на попытки России помешать правосудию, Арбитражный трибунал обязал РФ компенсировать Нафтогазу ущерб объемом в 5 млрд долларов США. Речь идет о последствиях захвата Россией наших активов в Крыму в 2014 году. Теперь Россия должна выполнить это решение в соответствии со своими обязательствами по международному праву", - прокомментировал глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Он отметил, что речь идет о возмещении активов, направленных на разработку газовых месторождений и развитие стратегически важной инфраструктуры в регионе, которая стала одной из главных мишеней агрессора во время оккупации украинского полуострова девять лет назад.

"Верю, что это не последнее решение, которое будет принято в Гааге в пользу нашей страны", - подчеркнул Чернышев.

Справка

Арбитражные решения можно делать через механизм принудительного выполнения. Следовательно, в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года, Нафтогаз имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы российской федерации.