Суд в Гааге обязал РФ уплатить Нафтогазу $5 млрд компенсации за утраченное имущество в Крыму
Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Москву компенсировать ущерб, понесенный украинским Нафтогазом после потери имущества в оккупированном Крыму. С 2014 года сумма достигла $5 млрд
Об этом говорится на сайте Нафтогаза.
Арбитражный трибунал подтвердил, что Россия должна в полном объеме компенсировать ущерб Нафтогазу, вызванный незаконным захватом активов компаний Группы Нафтогаз в Крыму.
"Команда Нафтогаза имеет победу на энергетическом фронте. Несмотря на попытки России помешать правосудию, Арбитражный трибунал обязал РФ компенсировать Нафтогазу ущерб объемом в 5 млрд долларов США. Речь идет о последствиях захвата Россией наших активов в Крыму в 2014 году. Теперь Россия должна выполнить это решение в соответствии со своими обязательствами по международному праву", - прокомментировал глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.
Он отметил, что речь идет о возмещении активов, направленных на разработку газовых месторождений и развитие стратегически важной инфраструктуры в регионе, которая стала одной из главных мишеней агрессора во время оккупации украинского полуострова девять лет назад.
"Верю, что это не последнее решение, которое будет принято в Гааге в пользу нашей страны", - подчеркнул Чернышев.
Справка
Арбитражные решения можно делать через механизм принудительного выполнения. Следовательно, в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года, Нафтогаз имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы российской федерации.
- Укргаздобыча, являющаяся частью Группы "Нафтогаз", запустила самую мощную газовую скважину за последние 2,5 года. Эта скважина открыла новую нефтегазовую залежь на уже истощенном месторождении. Она дает более 460 тысяч куб. м газа в сутки.
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