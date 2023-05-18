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Суд в Финляндии разрешил конфисковать активы олигарха из РФ Ротенберга на 323 тыс. евро.

18 мая, 2023 четверг
05:42
Экономика

Апелляционный суд города Хельсинки в среду признал законной конфискацию средств российского олигарха Аркадия Ротенберга в сумме €323 тыс., отменив решение районного суда, ранее наложившего запрет на соответствующие действия исполнительной службы

Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat.

Дело касалось покупки финской компанией удобрений у дубайской компании Agricultural Minerals DMCC.

В октябре 2021 года кооперативный банк остановил выплату 323 000 евро за удобрения, а служба судебных исполнителей наложила арест на эти средства.

Причиной стало то, что, по мнению ведомства, прямой или косвенный доступ к этим средствам имел Ротенберг.

В районном суде исполнительное решение было отменено, но Апелляционный суд занял иную позицию.

Министерство иностранных дел, которое подало апелляцию на решение суда первой инстанции, предоставило множество соответствующих доказательств, включая журналистские расследования и годовой отчет подразделения финансовой разведки Эстонии.

Апелляционный суд установил, что дубайская компания действительно действовала от имени российского АО "Минудобрения", подконтрольного Ротенбергу.

Аркадий Ротенберг – владелец финской хоккейной команды "Йокерейден" и хоккейной арены "Хартвалл Арена" – является братом Бориса Ротенберга. Оба разбогатели благодаря своим связям с Путиным.

Аркадий Ротенберг был внесен в санкционный список ЕС еще в 2014 году.

По состоянию на конец апреля 1710 физических и юридических лиц в Финляндии попали под действие санкций, объявленных из-за российской войны против Украины. Активы на сумму около 244 млн. евро заморожены.

  • Напомним, в начале мая Зеленский находился с визитом в Финляндии, где обсудил усиление поддержки в преддверии контрнаступления.
санкции против России
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