Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat.

Дело касалось покупки финской компанией удобрений у дубайской компании Agricultural Minerals DMCC.

В октябре 2021 года кооперативный банк остановил выплату 323 000 евро за удобрения, а служба судебных исполнителей наложила арест на эти средства.

Причиной стало то, что, по мнению ведомства, прямой или косвенный доступ к этим средствам имел Ротенберг.

В районном суде исполнительное решение было отменено, но Апелляционный суд занял иную позицию.

Министерство иностранных дел, которое подало апелляцию на решение суда первой инстанции, предоставило множество соответствующих доказательств, включая журналистские расследования и годовой отчет подразделения финансовой разведки Эстонии.

Апелляционный суд установил, что дубайская компания действительно действовала от имени российского АО "Минудобрения", подконтрольного Ротенбергу.

Аркадий Ротенберг – владелец финской хоккейной команды "Йокерейден" и хоккейной арены "Хартвалл Арена" – является братом Бориса Ротенберга. Оба разбогатели благодаря своим связям с Путиным.

Аркадий Ротенберг был внесен в санкционный список ЕС еще в 2014 году.

По состоянию на конец апреля 1710 физических и юридических лиц в Финляндии попали под действие санкций, объявленных из-за российской войны против Украины. Активы на сумму около 244 млн. евро заморожены.