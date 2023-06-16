Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Суд в Австрии отказал в экстрадиции в США Фирташа, дело пересмотрят

Суд в Австрии отказал в экстрадиции в США Фирташа, дело пересмотрят

16 июня, 2023 пятница
16:47
Мир

Высший земельный суд Вены постановил пересмотреть дело об экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, удовлетворив его апелляцию

Об этом информируют The Washington Post , AP news со ссылкой на Высший земельный суд Вены.

Сегодня, 16 июня, австрийский суд объявил, что открыл новое решение по делу Дмитрия Фирташа, возобновив дело о его экстрадиции.

Издания пишут, что таким образом суд принял решение в интересах украинского бизнесмена.

"Фирташу грозит обвинение США в сговоре с целью дать взятки в Индии на 18,5 млн долларов за разрешение на добычу титана, используемого в реактивных двигателях, – для продажи готовой продукции в США. Он отрицает любые правонарушения", – говорится в сообщении СМИ.

Читайте также: Как находящийся в розыске младший партнер Фирташа стал ореховым феодалом

Дело в том, что теперь судьям в Вене придется снова решать вопрос о том, можно ли отправить Фирташа в США. Это значит, что до завершения нового судебного процесса он останется в Австрии.

Фирташ подал ходатайство о пересмотре экстрадиционной процедуры и предоставил многочисленные новые документы. Также должно быть проверено, владеет ли Дмитрий Фирташ дипломатическим иммунитетом. Если суд решит, что экстрадиция приемлема, окончательное решение принадлежит министру юстиции.

Что известно о деле Фирташа

Судебная волокита вокруг экстрадиции Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты длится уже восемь лет. Весной 2014 года бизнесмен был арестован в Вене по запросу США. Фирташа обвинили в том, что он якобы посредством взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии - для дальнейшей продажи готовой продукции в США.

Сам Фирташ опровергает обвинения и утверждает, что они сфабрикованы по политическим мотивам. Однако в феврале 2017 года суд отверг эту причину, как "недостаточно обоснованную", и постановил, что Фирташ может быть экстрадирован. До 2019 года украинский бизнесмен прошел все инстанции, потерпев неудачу. После этого министр юстиции Австрии разрешил экстрадицию. Однако адвокаты украинца подали ходатайство о повторном рассмотрении дела, завалив суд сотнями томов материалов, которые должны были доказать "политический" подтекст правового преследования Фирташа в США.

Отметим, что вскоре после начала масштабной российской агрессии австрийские адвокаты Дмитрия Фирташа заявили, что украинский бизнесмен будет просить у суда разрешения поехать в Украину, несмотря на подписку о невыезде, чтобы "защищать свою Родину". Впрочем, как отметили в пресс-службе Земельного суда Вены, Фирташ с таким ходатайством официально так и не обратился.

27 марта 2022 года Земельный суд Вены по уголовным делам отказал украинскому миллиардеру Дмитрию Фирташу в повторном рассмотрении дела о допустимости экстрадиции в США, где украинца ждет рассмотрение производства о коррупции.

18 июня СНБО ввел санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

24 июня президент Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

В марте 2023 года сотрудники СБУ и БЭБ проводили обыски в офисах газораспределительных компаний, входящих в группу РХК Дмитрия Фирташа.

Бюро экономической безопасности сообщало , что работники ведомства по оперативному сопровождению СБУ расследуют преступную схему манипуляций на газораспределительных предприятиях.

14 июля Фирташ заявил , что потерял контроль над северодонецким "Азотом".

15 мая стало известно, что Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему хищения голубого топлива из газотранспортной системы Украины и сообщила о подозрении Фирташу и топ-менеджменту его компаний.

Криминал
Австрия
США
Читайте также:
14 июня, 2023 среда
Лукашенко заявил, что РФ и Украина на переговорах в Стамбуле договаривались об "аренде" Крыма
окупанти
14 июня, 2023 среда
В Пологах оккупанты переодеваются в гражданское и бросают блокпосты, в городе стало меньше военной техники, - мэр
ізраїль україна
15 июня, 2023 четверг
"Российская афера" на сотни тысяч шекелей: в Израиле арестовали украинца, который с сообщниками выманивал деньги у местных
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.8
    Покупка 36.8
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.13
    Продажа 40.9
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
16 июня
18:06
OPINION
Запретом УПЦ МП должно заняться государство
17:49
OPINION
Съест ли Зеленский Кличко?
17:24
Эксклюзив
Главная проблема на ЗАЭС возникнет в случае подрыва насосов, обеспечивающих охлаждение, - экс-министр ядерной безопасности Костенко
17:21
Обновлено
Россияне снова атаковали Херсон: 19 раненых, среди них 2 детей
17:16
Северная Македония – Украина: букмекеры дали прогноз на первый официальный матч Реброва
17:11
В доме-музее Полины Райко в Олешках сохранилось до 40% фресок, большинство внутренних стен осыпалось
17:02
Шевченко высказался о перспективах Мудрыка в "Челси"
16:53
Эксклюзив
Главным вызовом для украинской ПВО остается найти самый дешевый способ сбивать "шахеды", - главред Defense Express Катков
16:38
Зеленский заявил, что РФ хочет взорвать ЗАЭС, чтобы мир заставил Украину остановить войну
16:35
Jas 39 Gripen
Швеция будет учить украинских пилотов управлять истребителями Jas 39 Gripen
16:21
Закупили некачественную амуницию для ВСУ более чем на 1 млрд грн: экс-заместителю министра обороны и пособнику объявили подозрение
16:21
Путин вводит химические войска для провокации на заводе "Крымский титан", - партизаны
16:15
Эксклюзив
Это не первый "суд" над азовцами, защищавшими Мариуполь, другие были закрытые, - пресс-секретарь Ассоциации семей защитников о судилище в Ростове
16:07
Украинскому политзаключенному Владимиру Якименко отказали в медицинской помощи в российской исправительной колонии
16:06
OPINION
Радость от побед лучше боли от поражений
16:03
Минюст просит ВАКС ввести санкции против производителя авиатехники РФ
16:02
Шевченковскую премию - 2023 вручат без дополнительной номинации, указ президента выйдет в ближайшее время, – Нищук
15:52
Эксклюзив
На Бахмутском направлении ВСУ за сутки уничтожили 85 россиян, три орудия и склад с боеприпасами РФ, - Череватый
15:49
повінь у Боснії
Из-за наводнений в результате ливней в части районов Сербии и Боснии ввели чрезвычайное положение
15:40
Обновлено
Ракетная атака на Киевщину: пострадали по меньшей мере шесть человек
15:36
Зеленский созывает заседание СНБО на 23 июня: обсудят коррупцию в судах и состояние укрытий
15:35
Си Цзиньпин встретился с Биллом Гейтсом: предложил "китайский вариант преодоления глобальных вызовов"
15:30
Укрпочта получила три отличия Премии World Post & Parcel Awards 2023
15:28
Во Франции выйдет аудиокнига украинской писательницы Л. Якимчук "Абрикосы Донбасса", ее начитает Катрин Денев
15:26
Принудительно мобилизует жителей Луганской области: военный комиссар "ЛНР" получил заочное подозрение
14:59
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:54
Северная Македония – Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2024
14:33
СБУ объявила подозрение двум одесситам, распространяющим фейки о мобилизации и Киево-Печерской лавре
14:27
Оккупанты на Донбассе задерживают гражданским зарплаты и столкнулись с дефицитом рабочей силы
14:26
Обновлено
Польских пограничников обстреляли с территории Беларуси
14:20
Эксклюзив
Президент Ирана Ибрахим Раиси
Часть элит Ирана видит в поражении РФ угрозу для себя, - востоковед Семиволос
14:06
OPINION
Определяемся: мы Европа или Сомали?
14:01
Политическое выживание Путина в случае победы Украины будет маловероятным, – Киссинджер
13:56
В Украине 23 июня заработает Единый реестр оружия
13:55
В горячих точках в Луганской области остается 130 мирных жителей, детей там нет, – ОВА
13:43
Германия немедленно передаст Украине 64 ракеты для Patriot
13:29
По меньшей мере, два региона выходными накроют дожди: Наталья Диденко рассказала, где будет тепло и сухо
13:20
Барабаны в укрытиях: в Киеве расторгли договор на закупку инструментов
13:10
Чтобы противостоять пабликам, разоблачающим слабые места ПВО: Воздушные силы будут сообщать об угрозах в официальном Telegram-канале
13:08
Гарри Княгницкий
"Голос Америки" отказался от сотрудничества с российским пропагандистом Гарри Княгницким
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV