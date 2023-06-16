Об этом информируют The Washington Post , AP news со ссылкой на Высший земельный суд Вены.

Сегодня, 16 июня, австрийский суд объявил, что открыл новое решение по делу Дмитрия Фирташа, возобновив дело о его экстрадиции.

Издания пишут, что таким образом суд принял решение в интересах украинского бизнесмена.

"Фирташу грозит обвинение США в сговоре с целью дать взятки в Индии на 18,5 млн долларов за разрешение на добычу титана, используемого в реактивных двигателях, – для продажи готовой продукции в США. Он отрицает любые правонарушения", – говорится в сообщении СМИ.

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Дело в том, что теперь судьям в Вене придется снова решать вопрос о том, можно ли отправить Фирташа в США. Это значит, что до завершения нового судебного процесса он останется в Австрии.

Фирташ подал ходатайство о пересмотре экстрадиционной процедуры и предоставил многочисленные новые документы. Также должно быть проверено, владеет ли Дмитрий Фирташ дипломатическим иммунитетом. Если суд решит, что экстрадиция приемлема, окончательное решение принадлежит министру юстиции.

Что известно о деле Фирташа

Судебная волокита вокруг экстрадиции Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты длится уже восемь лет. Весной 2014 года бизнесмен был арестован в Вене по запросу США. Фирташа обвинили в том, что он якобы посредством взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии - для дальнейшей продажи готовой продукции в США.

Сам Фирташ опровергает обвинения и утверждает, что они сфабрикованы по политическим мотивам. Однако в феврале 2017 года суд отверг эту причину, как "недостаточно обоснованную", и постановил, что Фирташ может быть экстрадирован. До 2019 года украинский бизнесмен прошел все инстанции, потерпев неудачу. После этого министр юстиции Австрии разрешил экстрадицию. Однако адвокаты украинца подали ходатайство о повторном рассмотрении дела, завалив суд сотнями томов материалов, которые должны были доказать "политический" подтекст правового преследования Фирташа в США.

Отметим, что вскоре после начала масштабной российской агрессии австрийские адвокаты Дмитрия Фирташа заявили, что украинский бизнесмен будет просить у суда разрешения поехать в Украину, несмотря на подписку о невыезде, чтобы "защищать свою Родину". Впрочем, как отметили в пресс-службе Земельного суда Вены, Фирташ с таким ходатайством официально так и не обратился.

27 марта 2022 года Земельный суд Вены по уголовным делам отказал украинскому миллиардеру Дмитрию Фирташу в повторном рассмотрении дела о допустимости экстрадиции в США, где украинца ждет рассмотрение производства о коррупции.

18 июня СНБО ввел санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

24 июня президент Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

В марте 2023 года сотрудники СБУ и БЭБ проводили обыски в офисах газораспределительных компаний, входящих в группу РХК Дмитрия Фирташа.

Бюро экономической безопасности сообщало , что работники ведомства по оперативному сопровождению СБУ расследуют преступную схему манипуляций на газораспределительных предприятиях.

14 июля Фирташ заявил , что потерял контроль над северодонецким "Азотом".

15 мая стало известно, что Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему хищения голубого топлива из газотранспортной системы Украины и сообщила о подозрении Фирташу и топ-менеджменту его компаний.