Об этом сообщили в telegram-канале Министерства культуры и информационной политики Украины.

Сообщается, что на 16 мая назначено судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы религиозного общества УПЦ, которое не согласилось с решением суда первой инстанции. Известно, что заседание может не состояться, поскольку уже два судьи заявили о самоотводе.

В сообщении отмечается, что дело об освобождении территории Национального музея истории Украины от «храма-киоска» УПЦ затягивается, но позиция МКИП остается неизменной – храм-МАФ возле Десятинной церкви должен быть демонтирован. Здание находится в буферной зоне памяток ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь".

Справка

Ранее Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Национального музея истории Украины и решил:

устранить Национальному музею истории Украины препятствия в пользовании земельным участком;

отменить запись о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, а именно: нежилое здание (лит. "Р"), часовню.