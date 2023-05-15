Суд удовлетворил иск Национального музея истории Украины по делу "храма-мафа" УПЦ МП
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Национального музея истории Украины относительно Часовни возле Десятинной церкви
Об этом сообщили в telegram-канале Министерства культуры и информационной политики Украины.
Сообщается, что на 16 мая назначено судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы религиозного общества УПЦ, которое не согласилось с решением суда первой инстанции. Известно, что заседание может не состояться, поскольку уже два судьи заявили о самоотводе.
В сообщении отмечается, что дело об освобождении территории Национального музея истории Украины от «храма-киоска» УПЦ затягивается, но позиция МКИП остается неизменной – храм-МАФ возле Десятинной церкви должен быть демонтирован. Здание находится в буферной зоне памяток ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь".
Справка
Ранее Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Национального музея истории Украины и решил:
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устранить Национальному музею истории Украины препятствия в пользовании земельным участком;
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отменить запись о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, а именно: нежилое здание (лит. "Р"), часовню.
- Ранее сообщалось, что разрешение на строительство часовни возле Десятинной церкви предоставил общине УПЦ МП в 2004 году глава НМИУ Сергей Чайковский. В 2012 году община получила право собственности на здание, в то же время земля осталась во владении музея. В 2021 году музей подал иск с требованием снести храм на его территории.
- 15 февраля Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск Национального музея истории Украины относительно здания на территории музея.
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