Суд США отказался закрыть дело грузинской шахматистки о сериале Netflix "Королевский гамбит"
Американский суд отклонил просьбу стриминговой платформы Netflix прекратить рассмотрение иска грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили, требующей от компании $5 млн из-за минисериала "Королевский гамбит"
Об этом сообщает Variety.
Так, Netflix добивался отклонения рассмотрения иска. Представители платформы утверждают, что минисериал - вымысел, а первая поправка Конституции США предоставляет создателям сериалов широкую свободу в изготовлении контента.
Судья Вирджиния Филипс считает, что Гаприндашвили привела правдоподобный аргумент по поводу клеветы в ее адрес со стороны Netflix.
По словам судьи, художественные произведения не застрахованы от исков о клевете, если они унижают честь реальных людей.
Справка: в сентябре прошлого года грузинская шахматистка Нонна Гаприндашвили подала в суд на компанию Netflix из-за минисериала "Королевский гамбит". Она требует от Netflix $5 млн компенсации и изъятия эпизодов, в которых представлена ложная информация о ее карьерных достижениях.
Минисериал "Королевский гамбит" рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Гармон. Она стремится стать величайшей шахматисткой мира и борется с эмоциональными проблемами, наркотической и алкогольной зависимостью. Действие сериала начинается в середине 1950-х годов и продолжается до 1960-х.
Сериал получил две премии "Золотой глобус".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.56
Покупка 28.56Продажа 28.92
-
EUR
Покупка 31.78Продажа 32.29
- Актуальное
- Важное