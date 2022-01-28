Суд США отказался закрыть дело грузинской шахматистки о сериале Netflix "Королевский гамбит"

Об этом сообщает Variety.



Так, Netflix добивался отклонения рассмотрения иска. Представители платформы утверждают, что минисериал - вымысел, а первая поправка Конституции США предоставляет создателям сериалов широкую свободу в изготовлении контента.



Судья Вирджиния Филипс считает, что Гаприндашвили привела правдоподобный аргумент по поводу клеветы в ее адрес со стороны Netflix.



По словам судьи, художественные произведения не застрахованы от исков о клевете, если они унижают честь реальных людей.



Справка: в сентябре прошлого года грузинская шахматистка Нонна Гаприндашвили подала в суд на компанию Netflix из-за минисериала "Королевский гамбит". Она требует от Netflix $5 млн компенсации и изъятия эпизодов, в которых представлена ​​ложная информация о ее карьерных достижениях.



Минисериал "Королевский гамбит" рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Гармон. Она стремится стать величайшей шахматисткой мира и борется с эмоциональными проблемами, наркотической и алкогольной зависимостью. Действие сериала начинается в середине 1950-х годов и продолжается до 1960-х.



Сериал получил две премии "Золотой глобус".



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