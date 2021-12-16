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Суд Ростова удалил с сайта приговор с информацией о присутствии российских войск на Донбассе

16 декабря, 2021 четверг
22:39
Мир российские войска

Кировский районный суд Ростова-на-Дону удалил текст приговора, в котором было указано, что вооруженные силы РФ находятся на территории ОРДЛО

Об этом сообщает РБК.

С сайта суда удалены материалы о деле, в котором было указано, что обвиняемый поставлял продовольствие российским военным, находившимся на боевом дежурстве в ОРДЛО.

Сейчас текст приговора можно прочесть только в вебархиве кэшированной копии сайта.

Агентство передает, что прессслужба суда утверждает, что на сайте разместили "обезличенный приговор" с показаниями одного из подсудимых, а в самом тексте речь не идет о поставках продовольствия военным частям РФ, дислоцирующимся на территории ОРДЛО.

  • Напомним, российский суд впервые официально признал, что войска РФ воюют против Украины на территории Донецкой и Луганской областей. В материалах указано, что обвиняемый поставлял продовольствие российским военным, находившимся на боевом дежурстве в ОРДЛО.
  • Спикер Путина Дмитрий Песков назвал "некой ошибкой" материалы российского суда.
  • Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что признание российским судом наличия войск РФ на Донбассе нивелирует основной аргумент Москвы о "внутриукраинском" конфликте.

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