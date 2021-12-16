Суд Ростова удалил с сайта приговор с информацией о присутствии российских войск на Донбассе

Об этом сообщает РБК.

С сайта суда удалены материалы о деле, в котором было указано, что обвиняемый поставлял продовольствие российским военным, находившимся на боевом дежурстве в ОРДЛО.



Сейчас текст приговора можно прочесть только в вебархиве кэшированной копии сайта.

Агентство передает, что прессслужба суда утверждает, что на сайте разместили "обезличенный приговор" с показаниями одного из подсудимых, а в самом тексте речь не идет о поставках продовольствия военным частям РФ, дислоцирующимся на территории ОРДЛО.

Напомним, российский суд впервые официально признал, что войска РФ воюют против Украины на территории Донецкой и Луганской областей. В материалах указано, что обвиняемый поставлял продовольствие российским военным, находившимся на боевом дежурстве в ОРДЛО.

Спикер Путина Дмитрий Песков назвал "некой ошибкой" материалы российского суда.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что признание российским судом наличия войск РФ на Донбассе нивелирует основной аргумент Москвы о "внутриукраинском" конфликте.

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