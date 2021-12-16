Суд Ростова удалил с сайта приговор с информацией о присутствии российских войск на Донбассе
Кировский районный суд Ростова-на-Дону удалил текст приговора, в котором было указано, что вооруженные силы РФ находятся на территории ОРДЛО
Об этом сообщает РБК.
С сайта суда удалены материалы о деле, в котором было указано, что обвиняемый поставлял продовольствие российским военным, находившимся на боевом дежурстве в ОРДЛО.
Сейчас текст приговора можно прочесть только в вебархиве кэшированной копии сайта.
Агентство передает, что прессслужба суда утверждает, что на сайте разместили "обезличенный приговор" с показаниями одного из подсудимых, а в самом тексте речь не идет о поставках продовольствия военным частям РФ, дислоцирующимся на территории ОРДЛО.
- Напомним, российский суд впервые официально признал, что войска РФ воюют против Украины на территории Донецкой и Луганской областей. В материалах указано, что обвиняемый поставлял продовольствие российским военным, находившимся на боевом дежурстве в ОРДЛО.
- Спикер Путина Дмитрий Песков назвал "некой ошибкой" материалы российского суда.
- Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что признание российским судом наличия войск РФ на Донбассе нивелирует основной аргумент Москвы о "внутриукраинском" конфликте.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.06
Покупка 27.06Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 30.44Продажа 30.89
- Актуальное
- Важное