Суд России второй раз за неделю оштрафовал Twitter на $40 тыс.
Мировой суд Москвы в четверг, 23 декабря, назначил компании Twitter еще один штраф на сумму 3 млн рублей (около $41 тыс.) из-за отказа компании удалить контент, запрещенный в РФ
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
"Постановлением суда Twitter признано виновным в совершении административного правонарушения. Twitter назначен административный штраф в размере 3 млн рублей", - сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
Издание пишет, что крупнейшие интернет-сервисы – Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok – с начала года неоднократно привлекались к ответственности за нарушение российского законодательства.
Сумма штрафов по всем иностранным компаниям, которым РФ назначала штрафы с начала года, составляет уже более 200 млн рублей.
Чаще претензии Роскомнадзора к компаниям связаны с неудалением ими запрещенного контента (статья 13.41 КоАП РФ).
С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы по социальным сетям, которые не удалили или несвоевременно убрали запрещенный в России контент, в том числе призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.
- Напомним, 10 марта корпорация Google выплатила России штраф в сумме 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации по поисковой выдаче.
- 16 декабря суд Москвы назначил сервису Facebook Meta штрафы в размере $177 тыс. за отказ удалять контент, запрещенный в России.
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