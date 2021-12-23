Суд России второй раз за неделю оштрафовал Twitter на $40 тыс.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".



"Постановлением суда Twitter признано виновным в совершении административного правонарушения. Twitter назначен административный штраф в размере 3 млн рублей", - сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.



Издание пишет, что крупнейшие интернет-сервисы – Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok – с начала года неоднократно привлекались к ответственности за нарушение российского законодательства.



Сумма штрафов по всем иностранным компаниям, которым РФ назначала штрафы с начала года, составляет уже более 200 млн рублей.



Чаще претензии Роскомнадзора к компаниям связаны с неудалением ими запрещенного контента (статья 13.41 КоАП РФ).



С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы по социальным сетям, которые не удалили или несвоевременно убрали запрещенный в России контент, в том числе призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Напомним, 10 марта корпорация Google выплатила России штраф в сумме 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации по поисковой выдаче.

16 декабря суд Москвы назначил сервису Facebook Meta штрафы в размере $177 тыс. за отказ удалять контент, запрещенный в России.