Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram .

Такое решение суда дает право провести досудебное расследование в отношении Януковича в его отсутствие.

"По данным следствия, экс-президент Украины, в нарушение требований Конституции, 21 апреля 2010 года в городе Харькове подписал от имени Украины Соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины – АР Крым и г. Севастополе", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что этим были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины и дальнейшей оккупации Крыма.

Соглашение между Украиной и РФ, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашними президентами Украины Виктором Януковичем и России Дмитрием Медведевым, предусматривало продление срока пребывания черноморского флота РФ в Севастополе с 2017 по 2042 год.

СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, поддержавших это решение.

24 марта 2021 года ГБР сообщило о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову в совершении государственного предательства из-за подписания в 2010 году "Харьковских соглашений". 20 октября суд его заочно арестовал.

23 мая суд разрешил арест Януковича по делу о "Харьковских соглашениях".

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