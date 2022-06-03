Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу "Харьковских соглашений" по статье о госизмене
Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича относительно возможной государственной измены при подписании "Харьковских соглашений"
Такое решение суда дает право провести досудебное расследование в отношении Януковича в его отсутствие.
"По данным следствия, экс-президент Украины, в нарушение требований Конституции, 21 апреля 2010 года в городе Харькове подписал от имени Украины Соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины – АР Крым и г. Севастополе", - говорится в сообщении.
Следствие считает, что этим были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины и дальнейшей оккупации Крыма.
- Соглашение между Украиной и РФ, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашними президентами Украины Виктором Януковичем и России Дмитрием Медведевым, предусматривало продление срока пребывания черноморского флота РФ в Севастополе с 2017 по 2042 год.
- СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, поддержавших это решение.
- 24 марта 2021 года ГБР сообщило о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову в совершении государственного предательства из-за подписания в 2010 году "Харьковских соглашений". 20 октября суд его заочно арестовал.
- 23 мая суд разрешил арест Януковича по делу о "Харьковских соглашениях".
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